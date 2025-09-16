(AGENPARL) – Tue 16 September 2025 RAI, FLORIDIA: PRIMA SERATA SU GAZA DOVERE VERSO CITTADINI
Roma, 16 set. – “In una fase storica segnata dalla distruzione e dal dolore che colpiscono Gaza, il servizio pubblico non può sottrarsi alla propria responsabilità. La missione della Rai è informare con serietà e completezza, offrendo strumenti di comprensione su ciò che accade e sulle sue conseguenze umanitarie e politiche. Per questo una prima serata dedicata a Gaza non è solo una scelta editoriale, ma un dovere verso i cittadini: significa riconoscere la gravità di un genocidio che scuote le coscienze e restituire centralità a un dibattito che non può essere confinato ai margini dei palinsesti”.
Così la presidente della commissione di vigilanza Rai Barbara Floridia
