martedì 16 Settembre 2025
RAI, CAROTENUTO (M5S): FDI MAESTRO FALLIMENTI NON PUÒ DARE LEZIONI A NESSUNO

Logo (AGENPARL) - Roma, 16 Settembre 2025

(AGENPARL) – Tue 16 September 2025 RAI, CAROTENUTO (M5S): FDI MAESTRO FALLIMENTI NON PUÒ DARE LEZIONI A NESSUNO
“Sentire parlare I perfetti sconosciuti di Fratelli d’Italia di interferenze per i palinsesti Rai da parte della Floridia farebbe ridere se non ci fosse in realtà da piangere. I programmi targati Fratelli d’Italia assomigliano alla corazzata Potemkin, piacciono forse solo a Filini. Fratelli d’Italia è maestro di fallimenti in RAI e non può dare lezioni a nessuno. Uno speciale in prima serata sull’assedio di Gaza sarebbe il minimo da richiedere al servizio pubblico. Ma forse qualcuno in alto si deve essere offeso e potrebbe aver dato l’ordine ai vari Filini e Montaruli di abbaiare, e loro hanno ovviamente obbedito? Che tristezza! Li aspettiamo domani in commissione di vigilanza a fare il loro dovere per il quale sono pagati dagli italiani”.
Così il capogruppo M5S in commissione di vigilanza Rai Dario Carotenuto.
