(AGENPARL) – Tue 16 September 2025 FLORIDIA (M5S): MELONI AZZOPPA SOPRINTENDENZE PER FAVORIRE GRANDI COMITATI D’AFFAR
Roma, 16 set. – “Il governo Meloni continua a indebolire i corpi intermedi di controllo, come le soprintendenze, svuotando il loro ruolo di tutela dei beni culturali e paesaggistici. Non si tratta di semplificazione o di efficienza, ma di una scelta politica ed economica: eliminare gli ostacoli per favorire grandi interessi privati, dai comitati d’affari al grande calcio, dagli stadi al Ponte sullo Stretto. Questa guerra alle istituzioni di garanzia è un problema democratico. In Parlamento si discute sempre meno, i cittadini contano ancora meno, mentre avanza la logica del profitto contro l’interesse pubblico. Il risultato è un attacco diretto all’articolo 9 della Costituzione e a quel patrimonio che dovrebbe essere difeso come bene comune. Forse basterebbe tornare a leggere Montanari o Zagrebelsky per ricordarci che la bellezza educa, rafforza la democrazia e ci rende più liberi”.
Così la senatrice M5S Barbara Floridia intervenendo in aula.
