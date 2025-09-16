(AGENPARL) – Tue 16 September 2025 EX ILVA, TURCO (M5S): AFO 4 FERMO, IMPIANTI PERICOLOSI E LAVORATORI IGNORATI. IL GOVERNO BRANCOLA NEL BUIO
Roma, 16 set. – “Si apprende, purtroppo senza sorpresa, che l’unico altoforno di ex Ilva in funzione, cioè Afo 4, è stato inaspettatamente fermato. I sindacati hanno già denunciato che l’industria non ha informato i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in merito alla fermata, e non si conosce neppure la motivazione ufficiale dello stop, anche se non è difficile dedurre si tratti dell’ennesimo guasto. In attesa di aggiornamenti, il M5S ritiene non sia ammissibile che il Governo Meloni continui a sciorinare iperboli in merito al siderurgico di Taranto, senza avere una reale visione di alcun tipo per il futuro del territorio e della città. Una cosa è certa: lì dentro i lavoratori non sono ritenuti abbastanza importanti da informarli che un impianto è fermo. Appare, quindi, facile dedurre la perizia con cui la parte datoriale si cura della loro sicurezza e salute ogni giorno. La condizione stagnante in cui il Governo ha trascinato ex Ilva non è solo pericolosa per l’economia dell’hinterland e per l’ambiente e la salute dei cittadini ma, innanzitutto, lo è per l’incolumità dei lavoratori stessi. Sembra strano, ma quando si apprendono notizie come quella di oggi, piuttosto che concentrarsi sull’accaduto, viene quasi da tirare un sospiro di sollievo sapendo che, almeno, non ci sono lavoratori coinvolti in incidenti, come troppo spesso è accaduto. Quella fabbrica cade a pezzi mentre il Governo e il Ministro Urso sfogliano il frasario della prossima scusa da inventare”. Lo afferma in un comunicato stampa il Sen. Mario Turco, Vicepresidente del MoVimento 5 Stelle, nonché Coordinatore del Comitato Economia, Lavoro e Impresa.
