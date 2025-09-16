(AGENPARL) – Tue 16 September 2025 CONFERENZA STAMPA
DDL DELEGA RIFORMA ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE FORENSE
Giovedì 18 settembre, ore 17:30
Sala Stampa della Camera dei Deputati – Via della Missione, 4
Intervengono:
* Andrea Delmastro Delle Vedove – Sottosegretario di Stato alla Giustizia, Responsabile Giustizia Fratelli d’Italia
* Francesco Greco – Presidente Consiglio Nazionale Forense
* Marta Schifone – Deputato, Responsabile Professioni Fratelli d’Italia
Sarà presentato il disegno di legge delega per la riforma dell’ordinamento della professione forense, un intervento normativo di particolare rilevanza per l’avvocatura italiana.
La conferenza stampa è aperta a tutti gli organi di informazione.
Ufficio stampa
Fratelli d’Italia
Camera dei deputati
(AGENPARL) – Tue 16 September 2025 CONFERENZA STAMPA