martedì 16 Settembre 2025
CINEMA, OGGI CONFERENZA STAMPA M5S CON CONTE, RICCIARDI E AMATO

Logo (AGENPARL) - Roma, 16 Settembre 2025

(AGENPARL) – Tue 16 September 2025 CINEMA, OGGI CONFERENZA STAMPA M5S CON CONTE, RICCIARDI E AMATO
INVITO STAMPA
Proposte per la salvaguardia del cinema italiano
Presentazione dei contenuti della mozione e della proposta di legge del Movimento 5 Stelle a sostegno del mondo dello spettacolo e del cinema.
Martedì 16 settembre 2025Ore 17:30Sala Stampa – Camera dei DeputatiVia della Missione 4, Roma
INTERVENGONO
* Giuseppe Conte, Presidente M5S
* Riccardo Ricciardi, Capogruppo M5S alla Camera
* Gaetano Amato, Deputato M5S, membro Commissione Cultura
Con:
* Michele Lo Foco, Consiglio Superiore Audio-Visivo
* Raffaele Buranelli, RAAI
* Dario Indelicato, Siamo ai titoli di coda
* Daniela Giordano, UNITA
Nel corso dell’iniziativa saranno presentati i contenuti della mozione e della proposta di legge del M5S a sostegno dello spettacolo e del cinema, con particolare attenzione alle misure per la salvaguardia e la valorizzazione del cinema italiano.
Sarà inoltre dato spazio ad attori, registi, sceneggiatori e maestranze del settore presenti in sala, per raccogliere contributi e testimonianze dirette.
L’accesso alla sala è consentito con abbigliamento consono (per gli uomini obbligo di giacca) fino al raggiungimento della capienza massima.
—————–
Ufficio Stampa Parlamento
Movimento 5 Stelle

