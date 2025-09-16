(ARC) Eventi: Anzil-Zilli, Figc e Bluenergy alleanza per lo sport regionale

(AGENPARL) – Tue 16 September 2025 Cividale del Friuli, 16 set -“Un’alleanza vincente che sancisce
la collaborazione tra una grande impresa come Bluenergy e Figc
Lega nazionale dilettanti Fvg per sostenere il calcio e
valorizzare il territorio”.
? questo il commento condiviso dal vicegovernatore con delega
allo Sport Mario Anzil e l’assessore regionale alle Finanze
Barbara Zilli che oggi pomeriggio hanno tenuto a battesimo a
Cividale del Friuli la sigla dell’accordo di collaborazione tra
la Bluenergy Group e il Comitato regionale Lnd del Friuli Venezia
Giulia volto a promuovere iniziative congiunte nel segno della
sostenibilit?, dell’innovazione e del radicamento territoriale.
La partnership nasce con l’obiettivo di valorizzare le risorse
locali, supportare progetti strategici e rafforzare il legame tra
imprese, istituzioni e comunit? nel cuore del Friuli Venezia
Giulia. Gi? a partire da questa stagione il campionato regionale
di Eccellenza e la coppa Italia di categoria saranno brandizzati
dalla multiutility friulana specializzata nella fornitura di gas,
luce e servizi.
“Siamo di fronte ad un virtuoso esempio di come l’impresa possa
aiutare lo sport, in questo caso il calcio dilettantistico, per
poter promuovere importanti politiche volte allo sviluppo del
territorio – ha detto Anzil -. ? bello poter formalizzare e
festeggiare oggi l’inizio di questa collaborazione che spero
possa ispirare altri esempi di sinergia tra imprese e mondo
sportivo”.
“Questa sinergica collaborazione ? frutto della lungimiranza di
Bluenergy e testimonia come le grandi realt? imprenditoriali
private del Friuli Venezia Giulia si prodigano e restituiscono
risorse per aiutare il proprio territorio”, ha sottolineato
ancora il vicegovernatore.
“Nel dinamico ambiente sportivo di oggi le sponsorizzazioni
diventano linfa fondamentale per la crescita dell’intero sistema
calcio, soprattutto quello che coinvolge i pi? giovani,
appassionati e sognatori – ha aggiunto, Zilli -. ? un nuovo modo
di interpretare il ruolo di sponsor”.
Anzil e Zilli hanno poi rivolto un plauso al presidente di Figc
Fvg Ermes Canciani e ai suoi collaboratori “per aver avuto questa
intuizione lungimirante, che dar? frutti preziosi a vantaggio del
nostro calcio”. Un ringraziamento ? stato rivolto dagli esponenti
dell’Esecutivo anche al Gruppo Bluenergy e in particolare al suo
amministratore delegato Alberta Gervasio e a Gianfranco Curti,
fondatore del gruppo.
Per i due assessori ? stata l’occasione di ricordare gli ingenti
investimenti della Regione a sostegno dello sport, che la
collocano al primo posto tra le regioni italiane.
Zilli ha richiamato in primis la destinazione di 3 milioni di
euro in assestamento per la nuova sede del Centro federale
regionale a Palmanova, che sar? la nuova Coverciano Fvg.
“Dopo la partnership con l’Udinese e la creazione di una vera a
propria Cer con i suoi tifosi, i cui ricavi andranno a sostegno
della realizzazione di un centro specializzato per i trattamenti
dei disturbi alimentari, oggi l’impresa offre nuove opportunit?
di un forte legame con il territorio: ? la prova concreta che
investire sullo sport, sui vivai giovanili e sulle loro grandi
potenzialit? ? gi? un campionato vinto in partenza”, ha
evidenziato ancora Zilli.
Anzil ha poi elencato alcune iniziative specifiche tra cui “il
contributo concreto alle societ? per il presidio sanitario
durante le partite a prevenzione degli incidenti che molte volte
sono stati fatali per molti giovani atleti; inoltre i 60mila euro
destinati a diverse discipline (calcio, pallavolo, pallacanestro
e rugby) per la formazione degli arbitri, sia tecnica che
atletica”.
“In un futuro prossimo – ha garantito Anzil – attiveremo
molteplici linee contributive in cui anche il calcio sar?
finanziabile con un occhio di riguardo alla omologazione e messa
in sicurezza dei campi di gioco, alle manutenzioni straordinarie
e alle ristrutturazione degli impianti sportivi comunali”.
