(ARC) Edilizia:Amirante, illustrate nel Goriziano novit su riqualificazione

(AGENPARL) – Tue 16 September 2025 Cormons, 16 set – “Finora gli incontri informativi sui bandi
della legge 8/2025 hanno riscontrato molto successo e oggi lo
proponiamo nel territorio di Gorizia, grazie alla collaborazione
di Confartigianato, raccogliendo anche le esigenze del
territorio”.
Lo ha affermato l’assessore regionale alle Infrastrutture
Cristina Amirante all’incontro “Riqualificare e rigenerare: il
nuovo volto dell’edilizia regionale” a Cormons nella sede
minicipale.
Nella sua relazione l’assessore ha illustrato i bandi relativi
alle due linee contributive: quella legata alla ristrutturazione
edilizia, che ha l’obiettivo di aumentare la disponibilit? di
alloggi in affitto a canone convenzionato o la ristrutturazione
di alloggi per determinate categorie, e quella destinata
all’efficientamento degli edifici – cappotto, tetto, serramenti –
a cui possono partecipare tutti i cittadini residenti proprietari
di edifici a destinazione residenziale.
“I dati forniti dall’Associazione piccoli proprietari si
confermano veri, ovvero che in media il 25 per cento delle unit?
residenziali sono o seconde case o sfitti e c’? quindi la
necessit? di rimettere in gioco il patrimonio edilizio del Fvg.
Lo stesso vale – ha rilevato Amirante – per il numero di alloggi
in affitto da mettere a disposizione: fino ad oggi oltre il 75
per cento della popolazione del Fvg ha una casa di propriet? e
quindi chi per lavoro raggiunge la regione spesso ha difficolt? a
trovare alloggio”.
L’incontro, moderato dal segretario di Confartigianato Imprese
Udine Gian Luca Gortani, ha visto interventi – tra gli altri –
del sindaco e presidente della Comunit? del Collio Roberto
Felcaro e del presidente di Confartigianato Imprese Fvg Graziano
Tilatti.
