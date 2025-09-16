(ARC) Cultura: Anzil, Caff Letterario Codroipese luogo crescita collettiva

(AGENPARL) – Tue 16 September 2025 Cerimonia per i dieci anni di attivit? con la presentazione del
volume celebrativo “Parole oltre i confini”
Codroipo, 16 set – “Un luogo di scambio, riflessione e
crescita collettiva, uno spazio ideale in cui persone e
generazioni diverse hanno potuto condividere esperienze culturali
e momenti di socialit? positiva”.
Con queste parole il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia
con delega alla Cultura Mario Anzil ? intervenuto oggi in
occasione della cerimonia per il decimo anniversario del Caff?
Letterario Codroipese, evento svoltosi al Teatro Benois De Cecco
con la presentazione del volume “Parole oltre i confini – Dieci
anni di cultura e comunit?”, una raccolta di voci, immagini e
testimonianze che ripercorrono due lustri di attivit?, iniziative
e incontri che hanno arricchito la comunit? locale.
Nel corso dell’evento, a cui hanno partecipato tra l’altro il
sindaco Guido Nardini, altri rappresentanti istituzionali, autori
e un ampio pubblico, ? intervenuto l’esponente dell’esecutivo
Fedriga sottolineando il valore che il Caff? Letterario ?
riuscito a costruire in questi due lustri di attivit?. Per il
vicegovernatore il progetto, fondato e guidato da Luisa Venuti,
ha saputo radicarsi nel territorio e diventare un punto di
riferimento per l’intera comunit? codroipese.
“Il Caff? Letterario – ha dichiarato Anzil – ? la dimostrazione
concreta di come un sogno personale possa trasformarsi in un
patrimonio collettivo. Dieci anni fa, in occasione del suo
pensionamento, Luisa Venuti ha scelto di donare tempo ed energie
a un’idea che oggi, con il volume presentato, celebra un decennio
di impegno, di incontri e di amicizia. A lei va il ringraziamento
per aver costruito uno spazio che ha arricchito mente e cuore di
tutti noi”.
Il libro “Parole oltre i confini” non rappresenta soltanto una
raccolta di ricordi, ma anche un simbolo della continuit? di un
percorso culturale che guarda al futuro. “Questa ricorrenza – ha
concluso il vicegovernatore – non deve essere considerata un
punto di arrivo, bens? un traguardo volante: il Caff? Letterario
continuer? la sua corsa verso obiettivi sempre pi? ambiziosi,
confermandosi laboratorio di comunit? e di cultura”.
