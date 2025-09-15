(AGENPARL) – Mon 15 September 2025 VIOLENZA, APPENDINO (M5S): “A ESSERE VIOLENTE SONO LE POLITICHE DI QUESTO GOVERNO”
“Queste riforme costituzionali non sono solo dannose ma anche violente. È una forma di violenza provare a sottomettere la magistratura con la riforma della giustizia, è violento tentare di spaccare il Paese con l’autonomia differenziata, è violento cercare di concentrare il potere e indebolire le tutele del Presidente della Repubblica con il premierato. Si riempiono la bocca di condanna della violenza ma la violenza sta nelle loro scelte politiche: è violento un governo che toglie soldi alla sanità pubblica quando le persone non riescono più a curarsi, è violento un governo che quintuplica l’acquisto di armi a Israele finanziando un genocida, è violento chi con una mano toglie aiuti a chi è in difficoltà come il reddito di cittadinanza e affossa il salario minimo mentre con l’altra alza gli stipendi ai Ministri.” Ha dichiarato la Vicepresidente del Movimento 5 Stelle Chiara Appendino intervenendo da ospite alla Festa dell’Unità di Torino
