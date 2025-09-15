(AGENPARL) – Mon 15 September 2025 Svolta per le Gualchiere di Remole, dalla Regione 3milioni per
riqualificarle
Scritto da Lorenza Berengo, lunedì 15 settembre 2025
Rinascono le Gualchiere di Remole, l’antico opificio della cultura
dell’artigianato e dell’ambiente in riva d’Arno dove questa mattina si è
recato il presidente della Regione per un lungo sopralluogo. Con lui
l’assessora regionale alle politiche sociali, edilizia residenziale
pubblica e cooperazione internazionale e l’assessore al patrimonio del
Comune di Firenze proprietario della struttura, i sindaci di Pontassieve e
Bagno a Ripoli.
Il presidente ha sottolineato la straordinaria rilevanza storica, culturale
e paesaggistica per il territorio che ha questo luogo magico. Per questo ha
annunciato che la Regione Toscana prevede nel bilancio di previsione 2026
circa 3 milioni di euro che serviranno per avviare almeno una parte dei
lavori per la realizzazione del museo, restituendo così alla collettività
un bene identitario del nostro territorio.
Il presidente ha poi aggiunto che la Regione sta portando avanti contatti e
valutazioni tecniche per attivare un progetto che consenta di produrre
energia rinnovabile dall’Arno, trasformando le Gualchiere in una piccola
centrale idroelettrica. È un’iniziativa in linea con quanto già avviato
sulle briglie lungo l’asta dell’Arno di cui una parte è già operativa
mentre altre sono in fase conclusiva per l’attivazione (S.Niccolò) e
contribuirà complessivamente a generare il 25% di energia idroelettrica
rinnovabile necessaria al fabbisogno della città di Firenze.
Per il presidente della Regione le Gualchiere, quindi, non solo torneranno
a vivere come centro culturale e museo, ma potranno diventare anche un
esempio di innovazione sostenibile, coniugando memoria storica,
valorizzazione del patrimonio e produzione di energia pulita.
Hanno collaborato alla realizzazione delle opere la Regione Toscana –
Direzione opere pubbliche ed il Comune
di Firenze – Direzione servizi tecnici, servizio belle arti e fabbrica di
Palazzo Vecchio.
L’assessore al patrimonio del Comune di Firenze ha espresso soddisfazione
perché questo sopralluogo segna un passo importante: infatti grazie alla
Regione, che stanzierà in bilancio 2026 ben 3 milioni di euro, questo
straordinario complesso sarà recuperato e valorizzato come merita. Una
soluzione sostenibile e concreta sulla quale da tempo stanno lavorando gli
uffici del servizio di belle arti di Palazzo Vecchio.
Per quanto riguarda la Regione Toscana, a giugno 2025 è stato ultimato
l’intervento di ripristino e recupero della funzionalità delle coperture,
comprensivo di consolidamenti e ricostruzioni delle parti crollate. L’opera
è stata preceduta da un’approfondita campagna di indagini e dallo studio
di vulnerabilità sismica condotto dal Dipartimento di Architettura
dell’Università di Firenze, che ha permesso di definire gli interventi di
messa in sicurezza e conservazione. L’intervento è stato reso possibile
grazie alle risorse del Fondo sviluppo e coesione 2021/2027, assegnate con
delibera CIPESS 79/2021 ed erogate dalla Regione Toscana tramite l’Agenzia
A.R.T.E.A., per un ammontare complessivo pari a 340.000 euro.
Con questo intervento, che ha riguardato in particolare la messa in
sicurezza delle coperture e il consolidamento delle murature, si è
compiuto un passo significativo per arrestare il degrado del complesso e
garantire nuove prospettive di valorizzazione.
Le Gualchiere di Remole rappresentano infatti un esempio unico di
archeologia industriale medievale, vincolato come bene culturale di
interesse storico-artistico: un borgo sorto nel XIV secolo e utilizzato nei
