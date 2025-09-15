(AGENPARL) – Mon 15 September 2025 COMUNICATO STAMPA
SICUREZZA, TRABUCCO – FERRARO (CG): PIANO CAMPIDOGLIO SEMPRE PIU’ EFFICACE MA SERVE SOSTEGNO GOVERNO
Roma, 15 settembre 2025 – “Bene l’iniziativa del Dipartimento Trasformazione Digitale di Roma Capitale nella direzione di una maggiore sinergia tra i dati delle telecamere afferenti le società partecipate di Roma Capitale e i sistemi di videosorveglianza della Sala Sistema Roma, monitorata dalla Polizia Locale. – dichiarano i consiglieri capitolini della Lista Civica Gualtieri Sindaco, Giorgio Trabucco e Rocco Ferraro – La sicurezza è una priorità per la nostra amministrazione, fondamentale per garantire la tutela di tutti i cittadini, in particolare delle fasce più vulnerabili. Poter camminare per le strade della nostra città senza il timore di furti o aggressioni è un diritto che intendiamo assicurare. – proseguono i consiglieri – Riteniamo fondamentale rafforzare l’impegno per migliorare la sicurezza a Roma, un tema che quotidianamente affrontiamo con attenzione e determinazione. Tuttavia, sottolineiamo che senza un intervento incisivo da parte del Governo, responsabile della sicurezza dei cittadini, sarà difficile ottenere miglioramenti significativi. Rafforzamento dei presidi territoriali di tutte le forze armate, adeguamento degli stipendi, dotazioni adeguate, sono solo alcuni dei punti dove chiediamo risposte. È necessaria una collaborazione fattiva e un impiego costante di forze dell’ordine per supportare iniziative locali importanti come quelle di oggi”, concludono Trabucco e Ferraro.
(AGENPARL) – Mon 15 September 2025 COMUNICATO STAMPA