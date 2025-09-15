SAVE THE DATE – Conferenza Città nel futuro 2030-2050 – Roma 7-9 ottobre 2025 -MAXXI

(AGENPARL) – Mon 15 September 2025 Caro collega,
si terrà a Roma, dal 7 al 9 ottobre presso il MAXXI, la Conferenza “Città nel Futuro 2030-2050”, promossa da Ance con la direzione di Francesco Rutelli. Tre giornate di incontri, dibattiti e confronti, con i più importanti esponenti delle istituzioni italiane e europee, le migliori esperienze internazionali, le realtà imprenditoriali, associative e professionali, sui temi della rigenerazione urbana, della casa accessibile, dell’adattamento climatico e del governo delle acque: urgenze che richiedono misure tempestive per garantire una crescita realmente sostenibile delle città.
Sarà nostra cura inviarti quanto prima un programma più dettagliato dei lavori.
Grazie
Un caro saluto
