lunedì 15 Settembre 2025
Piemonte

Sassi colorati sparsi per la città

(AGENPARL) - Roma, 15 Settembre 2025

Sassi colorati sparsi per la città
Li ha realizzati il Centro diurno socio-riabilitativo “L’approdo”
Da adesso in poi alcuni angoli di Savigliano saranno abbelliti da pietre e sassi colorati. A realizzarli sono stati i ragazzi del Centro diurno socio-riabilitativo “L’approdo”, che li hanno pitturati nel corso di queste settimane e li stanno disseminando in alcune aree verdi e parchi della città.
L’iniziativa rientra nel laboratorio “A passo lento”, progetto del Centro diurno mirato alla scoperta di posti nuovi. «Durante passeggiate e uscite al fiume – spiega il personale educativo – abbiamo raccolto un po’ di sassi e li abbiamo portati in sede. Nell’ambito di un altro laboratorio, di carattere artistico, li abbiamo dipinti con soggetti floreali ed animali, e successivamente ci venuta l’idea di spargerli in giro per la città. Ci piace pensare che queste piccole opere, che contengono sia brevi frasi che pitture, possano strappare un sorriso ai saviglianesi e a tutti coloro che li vedranno».
«Ringraziamo di cuore i ragazzi e tutti gli operatori per l’iniziativa – afferma l’assessore alle politiche sociali Anna Giordano –. Invitiamo tutta la cittadinanza a “scoprire” questi sassi sparsi per la città e, perché no, ad approfondire poi le tante belle iniziative che il Centro diurno porta avanti».

