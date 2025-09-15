Close Menu
Ricci: “Merloni simbolo e storia dell’impresa marchigiana e italiana. Uomo delle istituzioni, aveva radici nel territorio ma lo sguardo sul mondo”

(AGENPARL) - Roma, 15 Settembre 2025

(AGENPARL) – Mon 15 September 2025 Ricci: “Merloni simbolo e storia dell’impresa marchigiana e italiana. Uomo
delle istituzioni, aveva radici nel territorio ma lo sguardo sul mondo”
“La visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella il 17
settembre a Fabriano per l’inaugurazione dello stabilimento di Ariston
Group ad Albacina nel giorno in cui Francesco Merloni avrebbe compiuto
cento anni, a quasi un anno dalla sua scomparsa, ci invita a ricordare un
imprenditore e un uomo delle istituzioni che ha lasciato un segno
importante nella storia recente della nostra regione e a livello
nazionale”, così Matteo Ricci, europarlamentare PD e candidato alla
presidenza della Regione Marche, nel ricordo di Francesco Merloni.
“La sua era un’idea di impresa con salde radici nel territorio, lo sguardo
aperto sul mondo, una forte tensione etica verso la responsabilità sociale
d’impresa sancita dalla nostra Costituzione e una crescita prudente,
costante e ambiziosa del proprio gruppo imprenditoriale, oggi leader nei

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl