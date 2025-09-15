Close Menu
Fwd: Conferenza stampa FADOI: “#prenditi cura di te”

By Nessun commento2 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 15 Settembre 2025

(AGENPARL) – Mon 15 September 2025 FADOI, ALLA FIERA DEL LEVANTE UN RICHIAMO FORTE SULLA PREVENZIONE
La Federazione dei medici internisti ospedalieri FADOI presenta alla Fiera
del Levante il progetto “#Prenditi cura di te”, che porta in piazza
gratuitamente test sui parametri vitali e visite per valutare lo stato
generale di salute e segnalare ai cittadini eventuali situazioni di rischio
grazie all’impegno volontario dei medici di FADOI-ANÍMO.
Un impegno raccontato nel corso della conferenza stampa che ha avuto luogo
nella giornata di oggi nella sala 3 del Padiglione 152 della Fiera del
Levante, a cui hanno preso parte il responsabile Comunicazione
istituzionale della Regione Puglia Rocco De Franchi e il Presidente della
Federazione, Francesco Dentali.
“In questi giorni durante la Fiera del Levante di fronte all’ingresso del
padiglione regionale c’è un piccolo stand della Fadoi. I medici internisti
durante tutta la settimana della Fiera sono qui per parlare di prevenzione,
per incontrare i cittadini, per fare per misurare la pressione, per dare
qualche consiglio rapido. Ringraziamo la Fadoi per questa presenza
affettuosa di volontariato intellettuale e per essere vicini alla nostra
comunità con questa presenza la campionaria barese che è un evento
importantissimo per tutta la regione” è il commento del responsabile
Comunicazione istituzionale della Regione Puglia Rocco De Franchi.
Link dichiarazione De Franchi
*https://rpu.gl/fnab1 *
Link dichiarazione Manfellotto
*https://rpu.gl/tBLoo *
Link immagini copertura
*https://rpu.gl/zQzhZ *

