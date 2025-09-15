Close Menu
lunedì 15 Settembre 2025
COMMISSIONE ECOMAFIE. FERRARA, ‘ENERGIE RINNOVABILI E ILLECITI AMBIENTALI’: CONVEGNO AL REMTECH 2025

Logo (AGENPARL) - Roma, 15 Settembre 2025

Roma, 15 set. “Energie rinnovabili e illeciti ambientali” è il titolo del convegno, organizzato dalla ‘Commissione parlamentare d’inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari’, che si svolgerà a Ferrara nell’ambito di Remtech Expo 2025, mercoledì 17 settembre 2025, dalle ore 11.30 alle 13.00, Sala Green.
Sarà il presidente della Commissione Jacopo Morrone ad aprire i lavori, a cui seguiranno i seguenti interventi:
“L’impatto dell’eolico offshore nei comuni a vocazione turistica”, a cura di Rita Deretta, sindaco di San Teodoro (da remoto), e di Bruno Bianchini, presidente di CNA commercio e turismo della provincia di Rimini;
“Lo smaltimento dei rifiuti emergenti”, a cura di Stefano Bellavista, presidente del Consiglio di amministrazione di Sogliano ambiente s.p.a.;
“Rapporto tra le energie rinnovabili e l’energia nucleare”, a cura di Giacinto Piero Tartaglia, già responsabile del Centro scientifico INFM del CNR (da remoto);
“Il futuro delle energie rinnovabili”, a cura di Leonardo Salvemini.
Ai lavori presenzieranno i deputati Naike Gruppioni (FdI) e Stefano Vaccari (Pd-Idp) e il senatore Pietro Lorefice (M5s), componenti della Commissione.
Ufficio Stampa
Commissione parlamentare d’inchiesta
sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti
e su altri illeciti ambientali e agroalimentari

