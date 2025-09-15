Close Menu
Città metropolitane – Mercoledì 17 settembre a Genova il coordinamento dei sindaci

(AGENPARL) - Roma, 15 Settembre 2025

Città metropolitane – Mercoledì 17 settembre a Genova il coordinamento dei sindaci
Appuntamento a Palazzo Ducale in occasione dell’Assemblea di Anci Liguria. Punto stampa alle 19.00
Si svolgerà mercoledì 17 settembre, con inizio alle 18.00, presso la sala del Minor Consiglio del Palazzo Ducale di Genova, la riunione del coordinamento Anci dei sindaci delle Città metropolitane. Presieduta dal presidente Anci Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, dal coordinatore delle Città metropolitane Matteo Lepore, sindaco di Bologna, e dalla sindaca di Genova Silvia Salis, la riunione vedrà la partecipazione dei sindaci Vito Leccese (Bari), Massimo Zedda (Cagliari), Enrico Trantino (Catania), Sara Funaro (Firenze), Federico Basile (Messina), Beppe Sala (Milano), Roberto Gualtieri (Roma, in videocollegamento), Stefano Lo Russo (Torino). Al centro dei lavori l’esame di temi d’interesse per le Aree metropolitane, con particolare riguardo a legge di bilancio, sicurezza urbana e gestione dei minori.
Alle 19.00 è previsto un punto stampa con il presidente Manfredi, la sindaca Salis e il Coordinamento.
I lavori del Coordinamento saranno preceduti, sempre a Palazzo Ducale, dall’assemblea di Anci Liguria, che si svolgerà a partire dalle 16.30. Vi parteciperanno, oltre ai primi cittadini delle Città metropolitane, anche la sindaca di Perugia Vittoria Ferdinandi e il vicesindaco di Campobasso Giuseppe Trivisonno.
Giovedì 18 la delegazione dei primi cittadini presenzierà all’inaugurazione del Salone nautico internazionale.
Ufficio Stampa Anci Liguria
Palazzo Ducale – Piazza Matteotti 9
16123 Genova

