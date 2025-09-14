(AGENPARL) – Sun 14 September 2025 GIORNALISTI, FLORIDIA: SOLIDARIETÀ A GIORNALISTA TGR FVG AGGREDITO
Roma, 14 set. – “Esprimo piena solidarietà al giornalista della TGR Friuli Venezia Giulia Maurizio Mervar, aggredito mentre faceva semplicemente il suo lavoro. È inaccettabile che qualcuno venga bloccato, insultato o minacciato solo per aver documentato una protesta. L’auspicio è che che gli autori di questo gesto vengano identificati e che certi comportamenti non restino impuniti”.
Così la presidente della commissione di vigilanza Rai Barbara Floridia
