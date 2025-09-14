CS I MILLE OCCHI – MARTEDì 16 SETTEMBRE, CINEMA ARISTON

(AGENPARL) – Sun 14 September 2025 [image: image.png]
XXIV edizione | Trieste, 12 -17 settembre 2025
Teatro Miela / Cinema Ariston / Fuori orario, Rai 3
La XXIV edizione de I Mille Occhi – Festival internazionale del cinema e
delle arti prosegue martedì 16 settembre al Cinema Ariston con una giornata
che intreccia memoria storica, cinema politico e testimonianze del
presente. Si parte con la presentazione dei volumi dell’Associazione Anno
Uno dedicati al cinema a Trieste e a Carlo Michelstaedter, per poi
proseguire con il cinema della diaspora armena, il racconto politico di
John Ford in copia 35mm e i documenti filmati di Kino Basaglia dedicati
alla salute mentale. Tutte le proiezioni sono a ingresso gratuito.
Alle ore 15.00 al Cinema Ariston si terrà la presentazione dei volumi
pubblicati dall’Associazione Anno Uno, dedicati alla storia del cinema a
Trieste: “Il cinema racconta Trieste dal 1914 al 1954. Due film ritrovati e
restaurati” e “L’immagine irraggiungibile di Carlo Michelstaedter” con la
proiezione del film vincitore del concorso “Il cinema per Carlo
Michelstaedter”. Il volume Il cinema racconta Trieste dal 1914 al 1954. Due
film ritrovati e restaurati, pubblicato dall’Associazione Anno Uno, nasce
dalla giornata per il 70° anniversario del ricongiungimento di Trieste
all’Italia e restituisce al pubblico l’analisi di due opere chiave della
memoria cittadina, Trieste mia! (1951) e La campana di San Giusto (1954),
documenti preziosi che tra propaganda e slancio popolare raccontano il
sogno di un ritorno all’Italia e l’identità cosmopolita della città,
intrecciando cinema, storia e musica leggera del tempo, con interventi di
Paolo Lughi (curatore del volume “Trieste e il cinema”), del critico
cinematografico Sergio M. Grmek Germani, dello storico Roberto Spazzali,
dello scrittore Roberto Curci e dell’esperto di location Carlo Gaberscek.
Alle ore 15.30 prosegue la sezione Young and Innocent: il cinema
interminabile dei cineasti più grandi curata da Sergio Grmek Germani, con Young
Cassidy (Il magnifico irlandese), film iniziato da John Ford e completato
da Jack Cardiff. L’opera, proiettata in copia 35mm Technicolor proveniente
dal British Film Institute, racconta la formazione del drammaturgo Sean
O’Casey sullo sfondo delle lotte per l’indipendenza irlandese, e porta con
sé il segno di Ford, pur segnato dal suo forzato abbandono del set. Una
pellicola che unisce politica, memoria e il talento di un cast
straordinario, con Julie Christie indimenticabile protagonista.
Il pomeriggio alle ore 17.30 vengono mostrati gli ultimi documenti della
sezione Kino Basaglia. Il regista croato Jakov Labrović presenterà il suo
esordio Blink (2017), un corto girato tra Vienna e due ospedali
psichiatrici croati, che offre uno sguardo intimo e doloroso sul vissuto di
un paziente di lunga degenza. A seguire, 87 ore (2015) di Costanza
Quatriglio è composto da riprese degli ultimi giorni di Francesco
Mastrogiovanni, morto all’interno del reparto psichiatrico dell’Ospedale
di Vallo della Lucania dopo un TSO forzato, attraverso le immagini
disumanizzanti delle videocamere di sorveglianza. Costanza Quatriglio, la
regista del film, afferma: «Mastrogiovanni, nelle immagini delle
videocamere di sorveglianza, è la massima espressione dell’altro che
soffre; ecco perché la sua morte è connaturata allo sguardo di quelle
videocamere. Ecco perché, più semplicemente, se Mastrogiovanni fosse stato
guardato diversamente, oggi sarebbe vivo».Un film che diventa denuncia
civile e riflessione sul potere dello sguardo e sull’umanità negata.
Alle 21.00 Mayrig (1991) di Henri Verneuil, epopea familiare con Claudia
Cardinale e Omar Sharif, esplora le radici e le memorie della diaspora
armena: le comunità armene, nate dai sopravvissuti al genocidio del
1915-16, hanno visto nelle generazioni successive l’arte e il cinema come
strumenti per affrontare l’identità e raccontare la propria storia. Negli
anni ’80 si sviluppa così un vero e proprio “Cinema Armeno Transnazionale”,
con opere provenienti da Francia, Stati Uniti, Canada e Italia. Il film,
ispirato alla vicenda personale del regista, nato Ashod Malakian in Turchia
e emigrato in Francia da bambino, diventa un affresco potente
sull’esperienza dell’esilio e sull’amore di una madre pronta a sacrificarsi
per il futuro del figlio.
