Aprono al pubblico le Terme Suburbane, dopo oltre 20 anni di chiusura

(AGENPARL) – Sun 14 September 2025 Informazioni per la visita
Dal 14 settembre le Terme Suburbane sono eccezionalmente aperte al pubblico con visite accompagnate.L’accesso sarà consentito esclusivamente con biglietto aggiuntivo, il cui ricavato contribuirà alla raccolta fondi destinata ai restauri del Parco Archeologico di Ercolano.
Giorni e orari di apertura
Le visite saranno disponibili solo nei giorni di sabato e domenica, con turni a cadenza oraria:
dalle ore 9.00 alle 18.00 fino a domenica 12 ottobre 2025;
dalle ore 9.00 alle 16.00 a partire da sabato 18 ottobre 2025.
Questa formula consente al pubblico di vivere un’esperienza unica: scoprire le straordinarie architetture e decorazioni del complesso termale e, al tempo stesso, osservare da vicino le attività di restauro in corso.
Biglietti
I biglietti sono disponibili attraverso diversi canali:
Biglietteria del Parco: fino a esaurimento posti disponibili
(AGENPARL) – Sun 14 September 2025 Informazioni per la visita