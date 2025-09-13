Close Menu
LAVORO, BARZOTTI (M5S): INCENTIVARE SMART WORKING, NOSTRA PDL SUL TAVOLO

Logo (AGENPARL) - Roma, 13 Settembre 2025

ROMA, 13 SETTEMBRE 2025 – “Uno studio di Bankitalia ha certificato gli effetti positivi dello smart working sull’occupazione, in particolare su quella femminile. Già in precedenza, come M5S abbiamo presentato una proposta di legge per modificare la norma del 2017, attualizzandola e correggendo alcuni aspetti, come la mancata equiparazione tra rapporto di lavoro in presenza e da remoto. Crediamo che, se le mansioni lo consentano, tale possibilità non debba essere negata ai lavoratori ma anzi gli vada riconosciuta”. Lo ha affermato la deputata del M5S in commissione Lavoro, Valentina Barzotti, in un’intervista a ‘Parlamento 24’ (Il Sole 24Ore). “Altresì – ha ripreso – prevediamo un vero e proprio diritto alla disconnessione, inserendolo all’interno della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, al fine di irrobustire le tutele delle lavoratrici e dei lavoratori. In tal senso, il coinvolgimento della contrattazione collettiva è massimo. Il lavoro agile garantisce numerosi vantaggi alle aziende, tra cui maggiore produttività, più attrattività per i giovani talenti e una riduzione dell’assenteismo”. All’interno della pdl – ha spiegato Barzotti – “abbiamo inserito una serie di misure proprio per supportare le imprese, come l’istituzione di un fondo con 100 milioni di euro per l’acquisto di strumentazione informatica oltreché un credito d’imposta, 30mila euro nel biennio, e l’introduzione di un indice per misurare la sostenibilità ambientale e sociale del lavoro agile. Lo smart working deve essere incentivato il più possibile, lavoreremo per giungere all’obiettivo” ha concluso la parlamentare 5S.
