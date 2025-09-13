(AGENPARL) – Sat 13 September 2025 De Maria (PD): grande soddisfazione per l’inaugurazione della caserma dei carabinieri al Pilastro di Bologna
“ Oggi viene ufficialmente inaugurata la nuova caserma dei carabinieri al Pilastro a Bologna. Un presidio molto importante per la sicurezza e la legalità. La caserma è intitolata ai carabinieri che sono caduti eroicamente, vittime della banda della Uno Bianca. Come è noto, la caserma è già attiva da qualche tempo e i riscontri dei cittadini sono davvero molto positivi. Il finanziamento di questo intervento risale al Bando Periferie, a cui abbiamo lavorato nella XVII Legislatura. Recentemente, come commissione periferie della Camera dei deputati, avevamo sollecitato il completamento delle procedure burocratiche necessarie alla piena disponibilità dell’immobile per i carabinieri. Non posso che essere molto soddisfatto per il risultato di un lavoro di sinergie istituzionali, fra il livello nazionale ed il Comune di Bologna ed il quartiere San Donato/San Vitale.” Così Andrea De Maria, deputato PD.
Bologna 13/09/2025
Ufficio stampa Gruppo Partito Democratico
sito web: http://www.deputatipd.it
(AGENPARL) – Sat 13 September 2025 De Maria (PD): grande soddisfazione per l’inaugurazione della caserma dei carabinieri al Pilastro di Bologna