(AGENPARL) – Sat 13 September 2025 Campania, Bocchino (Lega): Ndc sbaglia bersaglio e monta polemica strumentale
Roma, 13 set. – “Quello che abbiamo segnalato questa mattina, dicendo che Benevento purtroppo resta indietro e continua a perdere capacità di attrattiva per mancanza di lavoro e progetti concreti, è molto semplicemente una presa d’atto di quello a cui stiamo assistendo. Spiace che Ndc abbia preferito montare una polemica strumentale, ancor peggio sbagliare bersaglio e rivolgersi all’indirizzo di questo Governo che sta lavorando per rilanciare il Mezzogiorno e la Campania. Inutile ribadire che anche il Sannio non ha mai ricevuto così tante risorse e attenzione nella storia repubblicana come oggi grazie all’impegno della Lega e del ministro Salvini.
E i numeri ci danno ragione: il Sud è tornato ad essere centrale, produttivo, il vero traino di questo Paese che finalmente ha cambiato rotta. Di fronte a dati certificati, le chiacchiere stanno a zero”.
Lo dichiara il segretario provinciale della Lega a Benevento Luigi Bocchino.
