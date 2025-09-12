Close Menu
Trending
venerdì 12 Settembre 2025
Abbonati Login
Abbonati
Veneto

Conferenza stampa di presentazione del “Festival dell’acqua di Mirano –3^ edizione” giovedì 18/09 ore 11.00

By Nessun commento2 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 12 Settembre 2025

(AGENPARL) – Fri 12 September 2025 CONFERENZA STAMPA
INVITO
Giovedì 18 settembre 2025, ore 11.00
Villa Giustinian Morosini “XXV Aprile”, via Mariutto n. 1 – Mirano
PRESENTAZIONE “Festival dell’acqua –3^ edizione”
Giovedì 18 settembre alle ore 11.00 nella Villa Giustinian Morosini “XX Aprile”, via
Mariutto n. 1, sarà presentata la terza edizione del “Festival dell’acqua” di Mirano, organizzato
dall’Amministrazione comunale in collaborazione con ANBI Veneto, Consorzio di Bonifica Acque
Risorgive, A.R.G.A.V. e con la partecipazione di diversi enti e associazioni.
Dal 27 settembre al 4 ottobre 2025 si svolgeranno convegni, incontri, mostre, performance
teatrali, visite guidate e passeggiate che coinvolgeranno la cittadinanza, esperti e studiosi del
settore, enti di categoria regionali e professionisti per proseguire la riflessione sul valore di un bene
indispensabile per la vita umana e sulla necessità di tutelarlo sul piano globale e soprattutto locale.
Il Festival è patrocinato dalla Regione del Veneto e dalla Città Metropolitana di Venezia.
La presentazione è aperta alla cittadinanza.
Interverranno alla conferenza stampa:
– Tiziano Baggio, Sindaco di Mirano
– Federico Zanchin, presidente del Consorzio di Bonifica Acque Risorgive
– Maria Francesca Di Raimondo, Assessora alle politiche per l’istruzione e la cultura
– Elena Spolaore, Assessora politiche ambientali, verde pubblico e risorse agricole
– Fabrizio Stelluto, presidente A.R.G.A.V.
Parteciperanno i rappresentanti degli enti e delle associazioni e degli istituti scolastici che
collaborano al Festival nonché rappresentanti delle istituzioni locali.
La Vostra testata è invitata a partecipare.
orario da lunedì a venerdì 8.45-12.00; giovedì 15.00-16.45

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl