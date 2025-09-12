(AGENPARL) – Fri 12 September 2025 ANTIMAFIA, SCARPINATO (M5S): COMMISSIONE SEQUESTRATA E PILOTATA PER IMPEDIRE INDAGINI SU MANDANTI E COMPLICI STRAGI
ROMA, 12 sett. – “I depistaggi sono come il marchio di fabbrica della criminalità dei potenti perché finalizzati ad occultare i mandanti a volto coperto e i complici eccellenti delle stragi e hanno contrassegnato sia le indagini sulle stragi neofasciste degli anni settanta e ottanta, sia le indagini sulle stragi politico mafiose del 1992 e del 1993. Oggi accade che gli esponenti di Fi e FDI siano impegnati ad impedire che la commissione parlamentare Antimafia possa svolgere indagini conoscitive su piste che possono portare a mandanti e complici eccellenti delle stragi di mafia”.
Lo ha detto il senatore del M5S Roberto Scarpinato ieri nel corso del suo lungo intervento alla Festa del Fatto Quotidiano.
“Noi del M5S – ha aggiunto – abbiamo depositato una memoria di 55 pagine nella quale abbiamo indicato tutti i buchi neri delle stragi, chiesto l’acquisizione di documenti inediti e indicato testi da sentire. Il risultato è stato un vero e proprio mobbing per impedire lo svolgimento di quelle indagini e l’inizio di una controffensiva con il Ddl scritto per espellere dall’Antimafia me a Federico Cafiero De Raho. L’imperativo categorico dell’attuale maggioranza politica è quello di blindare una volta per tutte come verità di Stato che i responsabili delle stragi furono solo i mafiosi, per interessi economici legati agli affari degli appalti, affari che coinvolgevano interessi di politici e di imprenditori della prima repubblica ormai scomparsi da decenni dal panorama politico e archiviati dalla storia. Che questa narrazione mafiocentrica sia un falso storico è attestato da una molteplicità di dichiarazioni di collaboratori di giustizia e di riscontri che dimostrano il contrario, e cioè che quelle stragi furono eseguite dalla mafia, ma furono pianificate e indirizzate da specialisti della strategia della tensione. A distanza di 33 anni dalle Stragi, quelle ragioni politiche che hanno impedito di fare emergere la verità sono più forti che mai. Mai si era assistito ad un’ondata di revisionismo, di negazionismo, di ostracismo sulle indagini su mandanti e complici esterni, come sta accadendo nell’attuale stagione politica. Per questo oggi abbiamo una commissione Antimafia sequestrata dalla maggioranza, gestita in modo padronale dalla presidente Colosimo, fan sfegatata del generale Mario Mori, attualmente indagato per concorso nelle stragi di Firenze e di Milano del 1993, il quale, come rivelato dalla trasmissione Report, pilota da dietro le quinte i lavori della commissione. La presidente ha il compito di fare da cane da guardia e impedire qualsiasi indagine conoscitiva della commissione Antimafia sulle Stragi che possa portare a mandanti e complici esterni eccellenti, al punto di intervenire per impedire che i componenti della commissione possano fare domande scomode sulle stragi del 1993. Cosa possiamo fare dinanzi a tutto ciò? Dobbiamo restare uniti e combattenti senza farci intimidire. Se non sarà possibile pervenire ad una completa verità processuale sulle stragi del 1992 e del 1993 – ha concluso Scarpinato – dobbiamo batterci insieme per impedire almeno che non venga insabbiata la verità storica”.
