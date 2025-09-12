(AGENPARL) – Fri 12 September 2025 [image: Logo LUMSA.png]
*Africa e Europa, un futuro condiviso ineludibile*
*Lunedì 15 settembre, tavola rotonda all’Università LUMSA con UNESCO,
ICCROM, OCSE, Presidenza del Consiglio dei Ministri e ITALIA AFRICA
BUSINESS WEEK*
*Lunedì 15 settembre 2025* l’Università LUMSA organizza alle 11.30, presso
la Sala Giubileo della sede in via di Porta Castello 44, una tavola rotonda
dal titolo *Educazione, competenze e crescita in Africa ed Europa*, alla
quale parteciperanno rappresentanti dell’UNESCO, ICCROM, OCSE, Presidenza
del Consiglio dei Ministri e ITALIA AFRICA BUSINESS WEEK
Sarà un’occasione per riflettere sul ruolo crescente dell’Africa, che per
quanto apparentemente stretta nella morsa geopolitica-economica tra Stati
Uniti e Asia, è in realtà destinata a divenire il crocevia del mondo e
fulcro strategico di molti equilibri mondiali. Ricchezza di materie rare,
crescenti livelli di istruzione e di occupazione (dal 24% al 50% nei
prossimi 20 anni), con una popolazione prevista di 2,5 miliardi entro il
2050 (di cui la metà sotto i 14 anni), una crescita economica robusta
(oltre il 4% annuo in questo decennio), il vasto continente (100 volte
l’Italia) rappresenta il partner naturale e insostituibile per un’Europa in
declino demografico ed in rallentamento economico.
*“Educazione, competenze e crescita in Africa ed Europa” permetterà di
lumeggiare su queste dinamiche a livello educativo e formativo per
accrescere competenze e crescita nel vasto Continente africano ed in
Europa. *
Durante l’incontro sarà illustrata anche l’attività del *LUMSA University
Africa Center (LUAC)*, *con l’obiettivo di promuovere, in chiave
multidisciplinare, una nuova attenzione verso il continente africano* per
contribuire ad una conoscenza più ampia, aggiornata e dialogica dell’Africa
contemporanea oltre i persistenti stereotipi. In stretta collaborazione con
interlocutori africani, il LUAC intende contribuire a rafforzare le
relazioni accademiche, culturali, economico-finanziarie e sociali tra
Europa e Africa, favorendo la costruzione di reti, sinergie e partenariati
con università, istituzioni centrali e territoriali, organizzazioni
internazionali, ong e realtà missionarie.
Il Centro si inserisce pienamente nelle più attuali strategie globali ed
europee, come il *Global Compact on Education*, il *Piano Mattei per
l’Africa *e il *Global Gateway* dell’Unione europea così come nelle
politiche guida delle principali organizzazioni delle Nazioni Unite come ad
esempio l’UNESCO e si propone di rafforzare le relazioni accademiche,
culturali, economico-finanziarie e sociali tra Europa e Africa,
valorizzando il patrimonio culturale e accademico della LUMSA e di favorire
una conoscenza più ampia e dialogica del continente africano. Ne è un
esempio il bando per l’attribuzione di *10 borse di studio* per partecipare
alla LUAC Winter School,
finanziata dalla LUMSA, che si terrà a Nairobi (Kenya) presso *The Catholic
University of Eastern Africa* (CUEA), dal 14 febbraio al 1° marzo 2026.
L’incontro, aperto a tutti gli interessati, vuole stimolare una riflessione
sull’importanza dell’educazione e delle competenze come strumenti
fondamentali per una crescita sostenibile e condivisa tra Africa ed Europa.
Programma
· saluti istituzionali prof. *Francesco Bonini*, rettore Università
LUMSA
seguirà la tavola rotonda moderata da *Frediano Finucci*, giornalista,
conduttore di *Omnibus* e Caporedattore Economia ed Esteri del TG LA7;
interverranno:
– *Stefania Giannini*, vicedirettore Generale dell’UNESCO per
l’Educazione
– *Aruna Francesca Maria Gujiral*, director-general ICCROM
– *Federico Bonaglia*, vicedirettore, Centro per lo Sviluppo, OCSE
– *Lorenzo Ortona*, vicario della Struttura di Missione-Presidenza del
Consiglio di attuazione del PIANO MATTEI
– *Cleophas Adrien Dioma*, presidente esecutivo dell’ITALIA AFRICA
BUSINNESS WEEK
Conclusioni dell’ambasciatore *Pietro Sebastiani*, direttore LUMSA
University Africa Center (LUAC) e membro del CdA dell’Università LUMSA.
All’evento parteciperanno rappresentanti della stampa, membri del corpo
diplomatico africano accreditato presso il Quirinale, la Santa Sede e le
Organizzazioni internazionali, oltre a funzionari internazionali, esponenti
della diaspora africana, della cultura, della cooperazione, del mondo
accademico (in particolare docenti e studenti dell’Università LUMSA) e
della società civile.
*L’evento sarà trasmesso in diretta streaming sul canale ufficiale *YouTube
* dell’Università LUMSA.*
