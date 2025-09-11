Close Menu
Emilia Romagna

Sotto i portici di Palazzo Gotico il richiamo alla pace e alla dignità umana con le gigantografie del progetto “I Grant You Refuge”

(AGENPARL) - Roma, 11 Settembre 2025

Piacenza, 11 settembre 2025
Sotto i portici di Palazzo Gotico il richiamo alla pace e
alla dignità umana con le gigantografie del progetto “I Grant You Refuge”*
Sono esposte sotto le arcate di Palazzo Gotico dalla serata di oggi,
giovedì 11 settembre, tre gigantografie parte del più ampio progetto
collettivo itinerante “I Grant You Refuge”, frutto del lavoro di sei
reporter palestinesi che hanno documentato, nei loro scatti, la drammatica
situazione di Gaza. Le immagini, gentilmente concesse dal curatore,
resteranno in mostra sino a domenica 14.
Un’iniziativa che nasce dalla richiesta unanime, accolta e condivisa
dall’Amministrazione comunale, giunta da diverse realtà del territorio,
associazioni e singoli cittadini: “Un coro che è diventato, da più parti,
una sola voce, sollecitandoci a un segnale di sensibilizzazione proprio nei
giorni in cui Piacenza, col Festival del Pensare Contemporaneo, diventa
luogo di riflessione e confronto sui grandi temi del nostro tempo. Il
genocidio in corso nella Striscia di Gaza e il perpetrarsi delle violenze
in Cisgiordania sono un’evidenza agli occhi di tutti noi: una situazione
che colpisce e interroga le coscienze di ciascuno e che non può lasciare
indifferenti. In questi mesi, molteplici iniziative hanno animato anche la
nostra città, in forme diverse ma esprimendo un’unica istanza in cui tutti
possiamo riconoscerci: il rispetto delle dignità umana e il desiderio di
pace in Palestina, così come in Ucraina e in ogni parte del mondo che sia
ferita e segnata dalla guerra”.
Gli organizzatori lo definiscono “un piccolo gesto, che parla in nome della
nostra città e di buona parte dell’umanità intera”. Un intento che il
Comune di Piacenza ha fatto proprio, a maggior ragione “nei giorni in cui

