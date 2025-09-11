POLIZIA DI STATO – Siracusa – IMMIGRAZIONE CLANDESTINA: LA POLIZIA DI STATO ESEGUE UN FERMO DI INDIZIATO DI DELITTO A CARICO DI 4 SCAFISTI EGIZIANI

(AGENPARL) – Thu 11 September 2025 Al link le immagini
COMUNICATO STAMPA
IMMIGRAZIONE CLANDESTINA: LA POLIZIA DI STATO ESEGUE UN FERMO DI INDIZIATO DI DELITTO A CARICO DI 4 SCAFISTI EGIZIANI
Agenti della Polizia di Stato, in servizio alla Squadra Mobile della Questura di Siracusa, hanno eseguito un fermo di indiziato di delitto a carico di 4 cittadini egiziani, accusati di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina in relazione allo sbarco avvenuto domenica scorsa nelle coste della provincia aretusea.
Nei confronti dei quattro stranieri sono stati raccolti elementi indiziari, che dovranno trovare riscontro nel corso del dibattimento ove si formerà nel contradditorio tra le parti la prova, che consentono di accusarli di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina in quanto soggetti che hanno consentito la traversata e il successivo sbarco nelle nostre coste.
Dopo le incombenze di legge e su disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente, i quattro egiziani sono stati condotti in carcere.
Siracusa, 11 settembre 2025
