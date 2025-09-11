(AGENPARL) – Thu 11 September 2025 *Marche, Ricci: “Sarò il Presidente di tutti, rappresenterò ogni cittadino”*
“Io sarò il Presidente di tutti, basta fare figli e figliastri tra imprese
e sindaci. Quando si indossa una fascia tricolore o si rappresenta una
ragione o un paese. si rappresentano tutti i cittadini un minuto dopo
essere stati eletti. Invece, in questi anni ho visto troppe volte gli
interessi di partito essere messi davanti a quelli della comunità. Il 28 e
29 settembre si voterà il Presidente della Regione Marche, non il
Presidente del Consiglio. I marchigiani dovranno scegliere tra me e
Acquaroli, dovranno scegliere chi, secondo loro, sarà in grado di
affrontare le sfide future della nostra regione. Questa è la scelta che
abbiamo nelle Marche. Dobbiamo essere protagonisti, ambiziosi, dobbiamo
dare un progetto alla nostra regione, farla contare di più, essere fieri di
essere gente di provincia, perché la gente di provincia sa che deve
camminare e correre più forte degli altri per arrivare prima, ma non
dobbiamo essere provinciali. Questa deve essere la mentalità per il modello
marchigiano. Per questo serve un cambio di marcia per la regione,
altrimenti rischiamo un declino”, così Matteo Ricci, candidato alla
presidenza della Regione Marche, nel corso del dibattito dal titolo
“COSTRUIRE FUTURO L’industria: motore di innovazione, crescita e
attrattività del territorio”, organizzato da Confindustria Marche.
