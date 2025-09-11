Close Menu
giovedì 11 Settembre 2025
Economia, Ricci: "Nelle Marche serve un nuovo patto per lo sviluppo e per il lavoro"

(AGENPARL) - Roma, 11 Settembre 2025

(AGENPARL) – Thu 11 September 2025 *Economia, Ricci: “Nelle Marche serve un nuovo patto per lo sviluppo e per
il lavoro”*
“I dati di Svimez, Bankitalia e Confindustria ci confermano che l’economia
marchigiana è ferma, per questo serve un nuovo patto per lo sviluppo e per
il lavoro. Stanzieremo subito un fondo da 10 milioni di euro per aiutare le
imprese marchigiane a trovare nuovi mercati, così da contrastare i dazi;
porremo fine ai click day e investiremo nella digitalizzazione. Sulla ZES,
che chiedevano da tanti anni, non accetto che si usi in campagna elettorale
per prendere in giro i marchigiani, perché non è un decreto legge, non
prevede un euro per la nostra regione ed esclude oltre metà dei comuni
marchigiani. Quando governeremo ci batteremo per avere una ZES vera ed
evitare che questa promessa venga rimangiata dopo le elezioni. Tuttavia,
ZES certifica che l’economia delle Marche non cresce. Acquaroli si assuma
le sue responsabilità dopo 5 anni di politiche economiche e industriali
che ci hanno portato a crescita zero, le Marche non erano mai state sotto
media nazionale”, così Matteo Ricci, candidato alla presidenza della
Regione Marche, nel corso del dibattito dal titolo “COSTRUIRE FUTURO
L’industria: motore di innovazione, crescita e attrattività del
territorio”, organizzato da Confindustria Marche.

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl