Cs avviso pubblico per associazioni lotta al randagismo

(AGENPARL) - Roma, 11 Settembre 2025

(AGENPARL) – Thu 11 September 2025 CITTÀ DI MARTINA FRANCA

Provincia di Taranto

SETTORE IV AMBIENTE

SETTORE IV S.U.E. – VALORIZZAZIONE DEL CENTRO STORICOAMBIENTE- PROTEZIONE CIVILE

Servizio Ambiente

Avviso pubblico 44 del 01/09/2025

OGGETTO:

INDIVIDUAZIONE

UN’ASSOCIAZIONE

VOLONTARIATO

RAGGRUPPAMENTO DELLE STESSE PER ATTIVITA’ CONNESSE ALLA LOTTA AL

RANDAGISMO NEL CENTRO ABITATO E NELL’AGRO DELLA CITTÀ DI MARTINA FRANCA.

Il presente documento è prodotto in originale informatico e sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs 82/2005

Premesso:

� che ai sensi e per gli effetti della L. 281/1991 e della L.R. 02/2020, è compito dei

Comuni provvedere al ricovero, alla custodia e al mantenimento dei cani randagi

rinvenuti nel territorio comunale;

� che, nonostante il rilevante numero di adozioni registrate presso il canile comunale,

il centro abitato e l’agro di Martina Franca risultano ancora interessati dalla

eccessiva presenza di randagi;

� che è intenzione di questa Amministrazione adottare tutte le misure più efficaci al

fine di prevenire e arginare il fenomeno del randagismo;

� che i problemi relativi al randagismo sono attribuibili in particolar modo alla

circostanza per la quale i cani randagi, vivendo in promiscuità, si riproducono

sistematicamente, creando gravi problemi alla collettività;

� che risulta prioritario mettere in atto azioni volte al monitoraggio del fenomeno del

randagismo, al controllo del territorio per prevenire lo stesso fenomeno e ad

incentivare la pratica delle adozioni degli animali randagi;

Dato atto che

questa Amministrazione comunale, intende affidare ad un’associazione di volontariato

territoriale o un raggruppamento tra le medesime associazioni, operanti nella prevenzione

del randagismo, le attività atte a contrastare tale fenomeno attraverso azioni di protezione

e controllo della popolazione canina sul territorio comunale.

SOGGETTI AMMESSI

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura tutte le Associazioni di Volontariato,

di carattere animaliste, senza scopo di lucro, anche in forma raggruppata, che a pena di

esclusione, presentino i seguenti requisiti:

• regolarmente costituite

• essere organizzazioni di volontariato riconosciute e iscritte nell’albo delle associazioni di

lett. n) e non avere procedure di cancellazione in corso;

• assenze di condanne passate in giudicato e/o procedimenti in corso a carico del proprio

presidente/rappresentante legale;

• presenza nel proprio atto costitutivo e/o Statuto attività di tutela e protezione degli animali

compatibili con quelle richieste dal presente avviso;

• assenza dei motivi di esclusione di cui dagli artt. 94, 95, 96, 97 e 98 del D.Lgs. 36/2023 in

tema di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

• essere in regola con gli adempimenti in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa

nei confronti dell’eventuale personale dipendente e/o dei soci volontari;

• essere un’associazione di volontariato con esperienza nell’ambito di attività di affidamento

di cani randagi presso comuni o canili pubblici e privati;

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in Raggruppamento di partecipare anche

in forma singola.

Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di presentazione delle domande

e devono essere mantenuti al momento della stipula della convenzione con cui si conferirà

l’incarico.

DESCRIZIONE ATTIVITA’

Le attività che il soggetto partecipante, in forma singola o associata, dovrà porre in essere

prevedono il monitoraggio del territorio del centro abitato e dell’agro del Comune di

Martina Franca, con particolare riguardo alle aree verdi comunali, in orari diurni e notturni,

atto a ridurre il fenomeno del randagismo. Tali attività sono altresì finalizzate alla

responsabilizzazione e sensibilizzazione di chi detiene o possiede un cane.

In particolare le azioni che il soggetto partecipante, in forma singola o associata, dovrà

svolgere riguardano principalmente:

� controllare il territorio per prevenire il fenomeno del randagismo, garantendo agli

animali presenti sul territorio comunale nutrizione e verificando il buono stato di

salute degli stessi;

� incentivare la cultura di una corretta educazione ambientale, in particolare,

sensibilizzando la cittadinanza sul possesso responsabile degli animali d’affezione;

� tempestività di intervento entro 30 minuti;

� in collaborazione con la Polizia Locale, controllare la presenza di microchip/tatuaggi

sui cani padronali presenti sul territorio di Martina Franca.

� collaborare con il Corpo di Polizia Locale che interviene sul territorio per prevenire i

comportamenti inidonei relativi alla gestione degli animali da compagnia;

� collaborare con il Comune di Martina Franca – Settore Ambiente e Polizia Locale

nell’ambito di campagne di sensibilizzazione ed eventi finalizzati all’adozione dei cani

randagi, alla microchippatura degli animali ed alla prevenzione del fenomeno del

randagismo, diffondendo anche tra i possessori di animali la cultura del controllo delle

nascite e della sterilizzazione, unici veri rimedi al randagismo e alle problematiche ad

esso connesse;

� organizzare corsi di sensibilizzazione nelle scuole di ogni ordine e grado, studiare e

proporre eventuali soluzioni innovative che vadano a ridurre il randagismo;

� garantire, in caso di cattura/recupero sul territorio, da parte dei Servizi Veterinari

dell’Asl, di cuccioli randagi, la cura e il mantenimento degli stessi temporaneamente,

con spese di qualsiasi natura a carico del soggetto partecipante assegnatario, in attesa

di restituzione al proprietario (ove esistente) o di adozione definitiva;

� provvedere alle adozioni dei cuccioli randagi di cui al punto precedente;

� ad accogliere, a seguito di dimissione del gatto, non di proprietà, dal pronto soccorso

veterinario convenzionato con il Comune, nel caso necessiti di cure successive, per poi

reimmetterlo sul territorio di ritrovamento;

� a garantire un controllo del flusso dei gatti, non di proprietà, reimmessi sul territorio o

adottati;

� ad assolvere a tutti gli obblighi retributivi, previdenziali, contributivi ed assicurativi

vigenti in materia, nonché a stipulare apposita polizza assicurativa per danni a persone

e/o cose derivanti dall’espletamento della presente attività;

� redazione di rapporti di servizio con cadenza mensile sull’attività svolta nel territorio

comunale, da trasmettere al Ufficio Ambiente del Comune di Martina Franca a mezzo

� a comunicare il nominativo del responsabile del trattamento dei dati ai sensi del

D.Lgs. 196/03 e s.m.i. e del personale che ha l’accesso ai dati sensibili;

come meglio dettagliate nell’allegato schema di Convenzione.

DURATA DELLE ATTIVITA’

I rapporti tra l’Amministrazione Comunale ed il soggetto individuato quale assegnatario di

attività, in forma singola o associata, saranno disciplinati da apposita convenzione.

La convenzione avrà durata pari a 12 mesi dalla data di sottoscrizione della stessa.

ADEMPIMENTI

E’ richiesto al soggetto partecipante, in forma singola o associata, l’impegno:

ad assicurare per tutta la durata di 1 (uno) anno la regolarità delle attività previste;

a fornire mensilmente sia l’elenco degli operatori e dei mezzi che saranno impiegati

nell’espletamento delle attività sia i luoghi interessati dalle stesse attività;

a provvedere alle adozioni dei cuccioli catturati/recuperati sul territorio;

ad assicurare la tempestività di intervento entro 30 minuti;

al raggiungimento degli obiettivi contenuti nel presente avviso, secondo la

convenzione che si andrà a sottoscrivere;

a garantire il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, esonerando il

Comune da qualsiasi responsabilità nei confronti di terzi, intendendo per tali anche

gli operatori utilizzati nel servizio;

ad assolvere a tutti gli obblighi retributivi, previdenziali, contributivi ed assicurativi

vigenti in materia, nonché a stipulare apposita polizza assicurativa per danni a

persone e/o cose derivanti dall’espletamento delle presenti attività;

a comunicare il nominativo del responsabile del trattamento dei dati ai sensi del

D.Lgs. 196/03 e s.m.i. e del personale che ha l’accesso ai dati sensibili;

a provvedere al monitoraggio e alla valutazione delle attività da rendicontare tramite

report mensile da trasmettere all’Ufficio Ambiente.

RISORSE ECONOMICHE E MODALITA’ DI RIMBORSO

L’importo messo a disposizione per la realizzazione delle suddette attività, a titolo di

sovvenzione a copertura di spese e oneri sostenuti dal soggetto partecipante, in forma

singola o associata, è di 11.500,00 Euro per il periodo di 1 (uno) anno.

I rapporti saranno disciplinati da apposita convenzione stipulata tra le parti, come da

schema allegato alla presente.

L’importo complessivo di 11.500,00 Euro è onnicomprensivo, ed in particolare comprende:

– rimborsi spese per volontari secondo le normative vigenti;

– attrezzature strettamente collegate alla realizzazione delle attività previste;

– materiale di consumo strettamente collegato alla realizzazione delle attività previste;

– quant’altro occorrente per l’esecuzione delle attività e per la corretta e piena attuazione

dei servizi e delle iniziative richieste nel presente avviso pubblico.

I pagamenti al soggetto partecipante, in forma singola o associata, avverranno in tre rate,

sulla base dei report delle attività svolte, come specificato nell’allegato schema di

Convenzione.

Nel caso in cui venga individuato un raggruppamento, il contributo sarà versato

esclusivamente

conto

corrente

bancario/postale

dedicato,

comunicato

all’Amministrazione, in favore dell’Associazione Capofila del raggruppamento,

preventivamente indicata. L’Amministrazione Comunale non è responsabile della

suddivisione in quote del contributo tra le partecipanti al raggruppamento.

Tutte le spese inerenti e dipendenti dalla presente convenzione sono a carico del Soggetto

selezionato, salvo esenzioni previste per legge.

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’ ISTANZA

Ai fini della partecipazione, dovranno essere prodotti:

� Istanza di partecipazione – secondo il Modello Allegato 2 – a firma del presidente / legale

rappresentante, corredata da copia fotostatica di un valido documento d’identità del

sottoscrittore;

� Curriculum del soggetto partecipante, in forma singola o associata, con riferimento alle

attività espletate dallo stesso attinenti a quanto in oggetto del presente avviso;

� Dichiarazione di autocertificazione – secondo il Modello Allegato 3 – a firma del presidente /

legale rappresentante, riportante le seguenti informazioni:

• i dati identificativi dell’associazione, o del raggruppamento delle associazioni, gli

estremi dell’iscrizione ai rispettivi registri/elenchi secondo la normativa vigente;

• numero di pratiche di adozione (contenente numero di microchip) negli ultimi 2 anni

di cani randagi provenienti dal territorio comunale di Martina Franca e dal canile

comunale;

• numero di gatti accolti dal soggetto assegnatario e reimmessi sul territorio,

provenienti dal pronto soccorso veterinario convenzionato;

• numero di cani randagi monitorati sul territorio comunale con dettaglio di

ubicazione;

• numero di interventi di supporto alla Polizia Locale e ASL Veterinaria effettuati

negli ultimi 2 anni;

• elenco di corsi/eventi di sensibilizzazione nelle scuole di ogni ordine e grado,

finalizzati ad incentivare la cultura di una corretta educazione ambientale, in

particolare, sul possesso responsabile degli animali d’affezione;

• la formale dichiarazione della costituzione dell’Associazione senza scopo di lucro;

• la non sussistenza dei motivi di esclusione di cui dagli artt. 94, 95, 96, 97 e 98 del

D.Lgs. 36/2023 in tema di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

L’amministrazione si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dai

partecipanti.

La manifestazione di interesse dovrà essere improrogabilmente trasmessa, entro e non oltre le ore

12:00 del giorno 15/09/2025 esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:

Settore IV – Servizio Ambiente;

Nell’oggetto della PEC dovrà essere riportata la seguente dicitura: “Individuazione di

un’associazione di volontariato o raggruppamento delle stesse per attività connesse alla

lotta al randagismo nel centro abitato e nell’agro della città di Martina Franca”.

Sono escluse dalla presente procedura le domande pervenute dopo la scadenza,

mancanti in tutto o in parte della documentazione richiesta, compilate parzialmente e/o

corredate da documenti o informazioni che risultano non veritiere.

Il Comune di Martina Franca stipulerà con il soggetto selezionato una convenzione che

stabilisce i termini generali di tale rapporto collaborativo. Le attività dovranno attenersi

scrupolosamente a quanto disposto nella bozza di convenzione (All.1).

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di non procedere qualora nessuna delle

candidature pervenute sia ritenuta rispondente al presente avviso. Tuttavia si procederà

anche in presenza di una sola manifestazione ritenuta in linea con lo stesso.

Il presente Avviso è reperibile sul sito web del comune. Esso non impegna in alcun modo

l’Amministrazione nei confronti dei proponenti.

L’apertura delle offerte avverrà presso questo Settore il 16/09/2025 alle ore 10:00.

CRITERI DI VALUTAZIONE

Le istanze pervenute saranno valutate dal Settore Ambiente, dopo il termine fissato per la

presentazione delle stesse, che potrà assegnare ad ognuna un massimo di 5/10 punti,

ripartiti sulla base dei seguenti specifici criteri:

Valutazione del curriculum del soggetto partecipante, in forma singola o associata, con

riferimento alle attività espletate dallo stesso attinenti a quanto in oggetto del presente

avviso:

da 0 a 10 punti

Numero di pratiche di adozione negli ultimi 2 anni di cani randagi provenienti dal territorio

comunale di Martina Franca e dal canile comunale:

nessuna pratica di adozione

da 1 a 5 pratiche di adozione

da 5 a 10 pratiche di adozione

più di 10 pratiche di adozione

0 punti

1 punti

3 punti

5 punti

Numero di gatti accolti/curati dall’Associazione assegnataria, in forma singola o associata, e

reimmessi sul territorio, provenienti dal pronto soccorso veterinario convenzionato:

nessuno

2 -3 gatti

da 4 a 10 gatti

più di 10 gatti

0 punti

1 punti

3 punti

5 punti

Numero di cani randagi monitorati sul territorio comunale con dettaglio di ubicazione:

nessuno

1 – 10 cani

da 11 a 20 cani

più di 20 cani

0 punti

1 punti

3 punti

5 punti

Numero di interventi di supporto alla Polizia Locale e ASL Veterinaria effettuati negli ultimi

2 anni:

nessuno

1 – 10 cani

da 11 a 20 cani

più di 20 cani

0 punti

1 punti

3 punti

5 punti

Organizzazione di corsi/eventi di sensibilizzazione nelle scuole di ogni ordine e grado,

incentivando la cultura di una corretta educazione ambientale, in particolare, sul possesso

responsabile degli animali d’affezione:

nessun corso/evento

1 corso/evento

2-3 corsi/eventi

più di 3 corsi/eventi

0 punti

1 punto

3 punti

5 punti

Le attività verranno assegnate al soggetto partecipante, in forma singola o associata, che

avrà raggiunto il maggior punteggio.

In caso di parità di punteggio la selezione del soggetto avverrà attraverso il metodo del

“sorteggio”.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Per la partecipazione alla procedura è richiesto ai concorrenti di fornire dati ed

informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell’ambito di applicazione del

recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del

regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016,

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,

nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento

generale sulla protezione dei dati)”.