“In un momento così grave per la comunità internazionale che richiede la massima collaborazione di tutto il mondo politico con le Istituzioni, è estremamente irresponsabile oltre che diffamatorio attaccare il vicepresidente del consiglio e ministero degli Esteri definendolo influencer prezzolato dal governo di Israele. Prezzolare significa assoldare qualcuno perché esegua atti criminosi. Anche le parole possono essere violente e generare violenza. Alcuni momenti drammatici della storia del nostro Paese ce lo ricordano. Per questo esprimo la mia ferma condanna verso simili scelte in generale e tanto più in un momento così delicato per tutto il mondo”. Lo ha detto il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’informazione e all’editoria Alberto Barachini in Aula al Senato
Trending
- Barachini: solidarietà a Tajani, parole violente generano violenza
- IL VICEPRESIDENTE VICARIO ZOLA DIVENTA AMBASCIATORE DELLO SPORT
- STELLANTIS, APPENDINO (M5S): “URSO RIFERISCA. NON OSI FARE ANCORA PORTAVOCE ELKANN”
- Comunicato Stampa 1624/2025 Auguri al grande Maestro Milo Manara. Zaia, “domani una giornata importante per il Veneto, che in lui riconosce un artista iconico”
- [acspro] [CRUmbria-News] QT 3 – “Operazioni di approfondimento dei fondali del lago Trasimeno in prossimità dei pontili”
- USA. MALAGUTI (FDI): PARLAMENTO EUROPEO NEGANDO COMMEMORAZIONE A KIRK RINNEGA SE STESSO
- Mo, Graziano (Pd): Parlamento Ue chiede di riconoscere lo Stato di Palestina, la presidente Meloni che farà?
- Ddl montagna, Spinelli (FDI): vere risposte alle esigenze dei territori montani
- Comunicato – Rinnovato l’accordo tra Confartigianato e ITAS Mutua
- “Scelte difensive e conflitto di attribuzione indeboliscono l’esecutivo. Il vero nodo resta la lentezza della giustizia” – Intervista a Marinella Pacifico
CHI SIAMO
L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.
Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.
Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.
CONTATTI
Per inviare i comunicati stampa:
redazione@agenparl.eu
Per informazioni:
marketing@agenparl.eu