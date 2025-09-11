Attivazione Asili Nido, Picerno: “Segnale positivo”

Il Consigliere di FI: Auspichiamo che il servizio asili nido presso la regione Basilicata, l’AOR San Carlo e Unibas possa rappresentare un segnale di concreto cambiamento culturale nel mondo del lavoro“Come già annunciato 3 mesi fa a mezzo stampa, e sollecitato più volte durante il mio mandato di Assessore comunale alle Politiche Sociali, con grande soddisfazione accogliamo la notizia dell’apertura dell’Asilo nido presso la Regione Basilicata, l’AOR S.Carlo di Potenza e l’Università di Basilicata, si tratta di un’iniziativa lungimirante che rappresenta un concreto investimento nel benessere delle lavoratrici e lavoratori. La conciliazione tra vita lavorativa e vita privata costituisce una delle principali sfide nel mondo del lavoro e la scelta di offrire un servizio educativo per l’infanzia, all’interno dell’ambiente lavorativo, dimostra attenzione, responsabilità sociale e sensibilità verso i bisogni delle persone”. Lo dichiara il consigliere regionale di FI, Fernando Fortunato Picerno.
“Esprimiamo, inoltre – prosegue Picerno – il nostro plauso a tutte le figure professionali che hanno contribuito alla realizzazione di questo progetto, alle direzioni generali, agli amministratori, rappresentanti sindacali ed istituzionali, in quanto offrire supporto alla genitorialità significa anche promuovere la parità di genere, contrastando così l’abbandono del lavoro da parte delle madri e favorire un clima lavorativo più equo ed inclusivo.”
“Come ha già affermato la Presidente CRPO Rotunno – conclude Picerno –seguiamo con attenzione anche la questione delle rette affinché siano commisurate all’ISEE dei nuclei familiari, per garantire l’accessibilità al servizio anche dei bambini delle famiglie meno abbienti.”