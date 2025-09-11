(ARC) Ambiente: Scoccimarro, Regione a fianco del Comune su riqualificazioni

(AGENPARL) – Thu 11 September 2025 L’assessore ha incontrato il sindaco di San Vito di Fagagna
Pordenone, 11 set – “I progetti e gli interventi oggi al
centro dell’incontro con l’Amministrazione comunale di San Vito
di Fagagna dimostrano attenzione al territorio, sensibilit?
ambientale e visione per uno sviluppo sostenibile e di qualit?.
La Regione ? al fianco dei Comuni che si impegnano con
progettualit? concrete a migliorare l’efficienza energetica del
patrimonio pubblico e a valorizzare il verde urbano, rendendolo
uno spazio vivo e integrato con le esigenze della cittadinanza”.
Lo ha detto oggi pomeriggio l’assessore regionale alla Difesa
dell’ambiente e sviluppo sostenibile, Fabio Scoccimarro, dopo
l’incontro con il sindaco del Comune di San Vito di Fagagna,
Sergio Zucchiatti, accompagnato dal vicesindaco e dagli assessori
della Giunta municipale.
Al centro del colloquio, in particolare, due progetti strategici
per il Comune: la riqualificazione e l’efficientamento energetico
della sede municipale, e il recupero di un’area verde urbana
adiacente a un istituto scolastico, che l’amministrazione intende
rendere pienamente accessibile e fruibile per tutta la comunit?.
Scoccimarro ha assicurato la massima disponibilit? e un dialogo
costante da parte della Regione a collaborare e sostenere
l’Amministrazione comunale nella realizzazione degli obiettivi
illustrati, riconoscendo il valore delle progettualit? in chiave
ambientale e di sviluppo a favore della comunit? locale.
