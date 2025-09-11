Close Menu
(ACON) SCUOLA. PELLEGRINO (AVS): BENE DEPAVIMENTAZIONE PIAZZALI SCOLASTICI

(AGENPARL) - Roma, 11 Settembre 2025

(AGENPARL) – Thu 11 September 2025 (ACON) Trieste, 11 set – “Il programma triennale delle opere di
edilizia Scolastica, discusso oggi in VI Commissione del
Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, prevede finalmente
la possibilit? di interventi di depavimentazione nelle aree
esterne delle nostre scuole. ? un risultato legato all’ordine del
giorno che ho proposto nell’ultima legge di bilancio e che ?
stato approvato, con cui da tempo spingo per ridurre
l’impermeabilizzazione dei suoli, contrastare gli effetti del
cambiamento climatico e dare spazio alla biodiversit?.”
Lo dichiara in una nota la consigliera regionale di Alleanza
Verdi e Sinistra, Serena Pellegrino.
“Ringrazio l’assessore Amirante per aver da subito agito in tal
senso, perch? credo che la depavimentazione non sia solo una
questione tecnica, ma un modo concreto per rendere le scuole pi?
verdi e vive, favorendo il drenaggio naturale e limitando il
consumo di suolo. ? un piccolo passo – conclude Pellegrino, ma
significativo, verso una regione pi? sostenibile e attento
all’ambiente”.
ACON/COM/sm
111808 SET 25

