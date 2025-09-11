(ACON) SCUOLA. MASSOLINO (PAT-CIV): BENE INSERIMENTO DELLA DECEMENTIFICAZIONE

(AGENPARL) – Thu 11 September 2025 (ACON) Trieste, 11 set – “Con piacere notiamo l’inserimento
della decementificazione (comunemente detta depaving) delle aree
esterne scolastiche, da noi richiesta gi? alla prima finanziaria
di questa Legislatura in dicembre 2023”.
Lo afferma in una nota Giulia Massolino, consigliera regionale
del Patto per l’Autonomia – Civica Fvg, a margine della VI
Commissione che ha approvato la delibera sul Piano dell’edilizia
scolastica.
“? urgente adattare i nostri territori ai cambiamenti climatici,
ed ? importante farlo a partire dagli spazi scolastici – afferma
ancora Massolino -. Spiace, tuttavia, in tal senso la bocciatura
degli emendamenti e dell’ordine del giorno presentati allo scorso
Assestamento di luglio proprio per ridurre le isole di calore e
l’impermeabilizzazione dei suoli”.
“C’? ancora lavoro da fare – conclude l’esponente autonomista – e
auspichiamo che la Giunta non ignori le nostre proposte, di buon
senso e per il bene della cittadinanza”.
