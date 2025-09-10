Close Menu
Trending
mercoledì 10 Settembre 2025
Abbonati Login
Abbonati
Politica Interna

FLOTILLA, CROATTI (M5S): RABBIA PER REAZIONE TIEPIDA GOVERNI A IGNOBILI ATTACCHI

By Nessun commento2 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 10 Settembre 2025

(AGENPARL) – Wed 10 September 2025 FLOTILLA, CROATTI (M5S): RABBIA PER REAZIONE TIEPIDA GOVERNI A IGNOBILI ATTACCHI
Catania, 10 settembre – “Siamo pronti a salpare. La partenza è prevista per domani da Siracusa. La nostra flotta si unirà a quella partita da Barcellona, faremo rotta su Gaza senza scali intermedi. In queste ore la tensione sta salendo ma non scalfisce l’energia, l’entusiasmo e la determinazione degli attivisti. I due attacchi ignobili alle imbarcazioni a Tunisi non hanno intimidito la flotta, sebbene ci sia rabbia per la reazione incredibilmente tiepida dei governi verso un’aggressione violenta e vile: droni e bombe contro la solidarietà e l’umanità. Nella giornata di oggi abbiamo caricato le barche, stipando tutti gli aiuti umanitari. Sappiamo che saranno insufficienti per i bisogni della popolazione palestinese ma l’obiettivo della Global Sumud Flotilla è quello di aprire un corridoio umanitario marittimo che consenta l’arrivo costante di questi aiuti e di continuare a fare crescere la pressione sui governi affinché agiscano per fermare il genocidio a Gaza. Le manifestazioni di queste ore nelle piazze di tutto il mondo a supporto della missione rappresentano già un risultato incredibile: la Global Sumud Flotilla porta aiuti umanitari ma anche speranza per il futuro. Conosciamo l’obiettivo e la rotta ma non quello che ci aspetta. Continuate a seguire e sostenere la Flotilla, c’è bisogno di tutta la vostra energia”.
Lo scrive su Facebook il senatore M5S Marco Croatti.
—————–
Ufficio Stampa Parlamento
Movimento 5 Stelle

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl