mercoledì 10 Settembre 2025
Politica Interna

DDL MONTAGNA, CATALDI (M5S): ENNESIMA PRESA IN GIRO GOVERNO MELONI

(AGENPARL) - Roma, 10 Settembre 2025

ROMA, 10 sett. – “Questo disegno di legge è l’ennesima presa in giro di questo Governo, che fa finta di governare, che fa provvedimenti belli nel titolo, ma poi non ci mette i soldi. I numeri parlano chiaro: stiamo parlando di 3.524 Comuni montani, con uno stanziamento di 100 milioni di euro, sono circa 77 euro al giorno per valorizzare i Comuni montani.Un sindaco fa prima a mettere un cappello fuori della porta del municipio, raccoglierebbe sicuramente più elemosina. Mentre loro fanno propaganda, ci sono più di 5.000 borghi italiani che rischiano l’estinzione, ci sono scuole e ospedali che chiudono; i giovani se ne vanno, perché non c’è lavoro. Dicono sempre che non ci sono i soldi. Invece ci sono eccome, perché il governo non ha problemi a trovarli quando si tratta di programmare un investimento in spese militari di 445 miliardi in dieci anni. Questo è un provvedimento senza investimenti seri e senza una visione organica. Occorre investire nelle infrastrutture, creare opportunità di lavoro, ma il governo non è in grado di governare e sta trasformando l’Italia in un Paese povero ma armato fino ai denti”. Lo ha detto il senatore M5S Roberto Cataldi nella dichiarazione di voto finale sul Ddl Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane.
Ufficio Stampa Parlamento
Movimento 5 Stelle

