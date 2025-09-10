Close Menu
[Comune Palermo] Emergenza abitativa. Assegnate altre 4 abitazioni, Lagalla: «Più di 140 case consegnate nel giro di un anno»

2 Mins Read
(AGENPARL) - Roma, 10 Settembre 2025

(AGENPARL) – Wed 10 September 2025 Il sindaco Roberto Lagalla, insieme all’assessore all’Emergenza abitativa
Fabrizio Ferrandelli, si è recato a Partanna Mondello per consegnare 4
abitazioni ad altrettante famiglie regolarmente iscritte nella lista
dell’Emergenza abitativa del Comune. Si tratta di beni confiscati alla
mafia che adesso diventeranno alloggi, complessivamente, per 15 persone, di
cui 7 minori.
«Assegnare un’abitazione a famiglie regolarmente iscritte alla lista
dell’Emergenza abitativa significa garantire il diritto di poter avere una
casa. I numeri ci dicono che l’amministrazione si sta muovendo nel modo
giusto e di questo devo ringraziare gli assessori all’Emergenza abitativa
Ferrandelli e al Patrimonio e ai Beni confiscati Brigida Alaimo, e i loro
uffici. Con le assegnazioni di oggi, infatti, siamo arrivati a più di 140
case consegnate nel giro di un anno. Numeri che sottolineano un grande
sforzo organizzativo e forza di volontà, se si considera che fino a qualche
anno fa la media delle assegnazioni annuali non superava la dozzina di
abitazioni. Andiamo avanti su questa strada per continuare a dare risposte
sempre più puntuali e tempestive», afferma il sindaco Roberto Lagalla.
«La strategia del Comune sta affrontando in modo strutturale il tema
dell’emergenza abitativa, grazie al dialogo con gli enti e la
valorizzazione degli immobili, ma senza dimenticare il grande lavoro svolto
con passione dagli uffici e da chi, in ogni operazione, ci accompagna,
affinché tutto si possa svolgere nel modo più sereno possibile per le
famiglie e mi riferisco, in particolare, alla Polizia municipale. Stiamo
dando finalmente soluzioni reali a soggetti che aspettavano da anni

