Centinaia di persone a Fermo e ad Ascoli Piceno per Matteo Ricci ed Elly Schlein

Schlein*
Centinaia di persone a Fermo e ad Ascoli Piceno per i ‘Comizi d’Amore per
le Marche’ di Matteo Ricci, europarlamentare PD e candidato alla presidenza
della Regione Marche, assieme alla segretaria nazionale del PD, Elly
Schlein.
Tra gli applausi dei presenti, sia all’Hotel Astoria (FM) che al Chiostro
Maggiore di San Francesco (AP), Ricci e Schlein hanno ribadito di come sia
necessario un cambio di Marche su sanità, imprese, lavoro e turismo.
Entrambi hanno rilanciato le proposte per garantire il diritto alla salute
a tutti i cittadini, per la ripresa dell’economia marchigiana, il salario
minimo regionale per i lavoratori e la necessità di una regione che punti
sul buon vivere e la qualità della vita. Allo stesso modo, è stata ribadita
la proposta del trasporto scolastico gratuito per tutti gli studenti e le
studentesse, fino alla quinta superiore, un’iniziativa volta a contrastare
il caro scuola, come in Campania dove è già attiva da diversi anni o in
Emilia-Romagna.
