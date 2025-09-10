(ARC) Maltempo: Riccardi, Lignano e costa tra le aree pi colpite

(AGENPARL) – Wed 10 September 2025 800mila euro per gli interventi di somma urgenza sul territorio
Palmanova, 10 sett – “Abbiamo registrato piogge di eccezionale
intensit?, con valori che in alcune localit? hanno superato i 190
millimetri in poche ore. L’area pi? colpita ? stata quella della
Bassa Friulana e dell’Isontino, con picchi a Lignano Sabbiadoro,
San Lorenzo di Fiumicello e Fogliano Redipuglia. La fase pi?
critica ? stata l’evacuazione del campeggio Pino Mare di Lignano,
in prossimit? della foce del Tagliamento, dove 65 persone sono
state messe in sicurezza e assistite dai volontari. La situazione
adesso ? in miglioramento, i picchi sono stati superati e non si
registrano nuove emergenze gravi”.
Lo ha sottolineato l’assessore regionale alla Protezione civile,
Riccardo Riccardi, che questo pomeriggio, nella sede di Palmanova
della Pcr Fvg, ha fatto il punto della situazione insieme al
direttore centrale, Amedeo Aristei e ad alcuni funzionari, nella
sala di monitoraggio del Centro funzionale decentrato (Cfd).
“Attualmente sono impegnati 115 volontari, che ringrazio per la
rapidit? e l’impegno con cui stanno operando – ha detto Riccardi
-. La Regione ha gi? stanziato 800mila euro, con un decreto
firmato ieri in concomitanza con la pre-allerta, per sostenere i
Comuni colpiti sia da questa emergenza sia da quella delle scorse
settimane. Si tratta di eventi sempre pi? violenti e
circoscritti, che richiedono investimenti costanti in opere di
contenimento e sistemazione. Il livello di allerta arancione
emesso ? risultato coerente con gli eventi verificati consentendo
di fornire all popolazione un’informazione precisa sulle aree
colpite. Continueremo a seguire con attenzione l’evoluzione meteo
delle prossime ore, pronti a intervenire con ulteriori misure
straordinarie se necessario”.
Il quadro delineato conferma la natura eccezionale degli eventi
che hanno colpito in particolare la fascia costiera e la bassa
pianura orientale. Alla foce del Tagliamento, tra Lignano
Sabbiadoro e Bibione, sono stati misurati 264 millimetri di
pioggia, un valore mai registrato prima. A Lignano Sabbiadoro il
pluviometro ha segnato in generale 190 millimetri, valore che ha
provocato gravi disagi e allagamenti con conseguente evacuazione
del campeggio, mentre a San Lorenzo di Fiumicello sono caduti 109
millimetri in sole tre ore, un dato che corrisponde a tempi di
ritorno trentennali. Anche a Fogliano Redipuglia i valori
registrati si avvicinano a quelli dei trent’anni.
Complessivamente risultano colpiti una quindicina di comuni della
bassa pianura e della costa, tra cui Lignano, San Giorgio di
Nogaro, Fiumicello Villa Vicentina, Ronchi dei Legionari,
Fogliano Redipuglia, Gonars e Grado. Le forti precipitazioni
hanno determinato anche smottamenti a Tarcento e a Lusevera,
aggravando il rischio idrogeologico e imponendo interventi
immediati di consolidamento.
La Protezione civile regionale si appresta a predisporre una
serie di cantieri di somma urgenza. Ad Arta Terme sar? messa in
sicurezza la strada che porta alla frazione di Lovea, mentre a
Caneva si interverr? sulle opere idrauliche danneggiate. A
Castelnovo del Friuli sar? necessario intervenire su un tratto
stradale minacciato da una frana, mentre a Cividale del Friuli i
tecnici andranno a operare lungo la strada di Picojut,
compromessa dalla caduta di massi e alberi. Altri interventi
saranno avviati a Forgaria del Friuli, Pinzano, Prepotto,
Ragogna, Tarcento, Travesio e Venzone, dove le forti piogge hanno
reso necessario un rapido lavoro di ripristino per garantire la
sicurezza della viabilit? e la tenuta delle infrastrutture.
Le previsioni per le prossime ore indicano la possibilit? di
precipitazioni ancora abbondanti o intense fino a sera, con
temporali e fenomeni stazionari soprattutto lungo la costa, sulla
bassa pianura e nella fascia orientale. In serata ? attesa
un’attenuazione dei fenomeni, mentre nella notte potranno ancora
verificarsi rovesci e temporali sparsi. Successivamente, nella
seconda parte della notte, ? probabile una cessazione delle
piogge, anche se in quota permarr? una situazione di instabilit?
con rovesci temporaleschi isolati.
Secondo l’assessore Riccardi, “il carattere di questi eventi
conferma una tendenza ormai consolidata, legata ai cambiamenti
climatici, che si manifesta attraverso fenomeni circoscritti, ma
di violenza estrema, capaci di scaricare in poche ore quantit? di
pioggia eccezionali. Una condizione che mette a dura prova il
sistema di protezione e che impone alla Regione un costante
investimento in opere di contenimento e di sistemazione del
territorio”.
ARC/PT/ma
101817 SET 25
(AGENPARL) – Wed 10 September 2025 800mila euro per gli interventi di somma urgenza sul territorio