Close Menu
Trending
mercoledì 10 Settembre 2025
Abbonati Login
Abbonati
Friuli Venezia Giulia

(ACON) CULTURA. BORDIN: ROMANZA DI LUDOVICA ELDER FA RICOPRIRE STORIA FVG

By Nessun commento2 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 10 Settembre 2025

(AGENPARL) – Wed 10 September 2025 (ACON) Trieste, 10 set – Destini personali che si intrecciano
con i grandi eventi della storia italiana del Novecento – dalla
dominazione asburgica all’avvento del fascismo – fanno da filo
conduttore a “I vestiti della domenica”, romanzo d’esordio di
Ludovica Elder, scrittrice milanese di adozione, ma originaria di
Monfalcone. Protagoniste del racconto sono le famiglie Stef?ncich
e P?hor, le cui vicende sono immerse nello scenario delle colline
del Carso e della citt? di Trieste: un affresco corale di un
territorio di confine in cui lingue, culture e identit? si
intrecciano da sempre.
L’opera ? stata presentata oggi nella sala Tessitori del
Consiglio regionale di Trieste. Presente all’evento anche il
presidente dell’Assemblea legislativa del Fvg, Mauro Bordin, che
ha espresso vivo apprezzamento per il lavoro dell’autrice
esordiente.
“Mettendosi in gioco attraverso la scrittura – ha dichiarato
Bordin -, Elder ha reso protagonista del suo libro il Friuli
Venezia Giulia. Siamo orgogliosi del nostro territorio e questo
romanzo rappresenta un’importante occasione per riscoprire le
nostre radici storiche, comprenderne la complessit? e riflettere
su come la societ? sia cambiata. Conoscere il passato ?
fondamentale per costruire un futuro pi? consapevole”.
Bordin ha, inoltre, sottolineato come “la narrativa possa essere
uno strumento prezioso di valorizzazione del territorio: non c’?
modo migliore di promuovere il Friuli Venezia Giulia. Auguro a
Ludovica Elder di proseguire con successo il suo percorso di
scrittrice”.
“Il mio cuore ? rimasto in Friuli Venezia Giulia. La decisione di
scrivere un romanzo che parlasse delle mie radici ? nata in modo
naturale”, ha detto Elder raccontando la genesi del suo libro.
“In letteratura non sono molti i testi che raccontano la nostra
terra nel contesto storico del Novecento. Trieste e il Carso
hanno vissuto momenti cruciali e – ha concluso l’autrice -, in
quanto terra di confine, custodiscono una ricchezza culturale e
linguistica che meritava di essere narrata in chiave romanzata”.
ACON/SM
101808 SET 25

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl