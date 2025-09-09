Close Menu
martedì 9 Settembre 2025
Mercosur, Borghese (Maie): Camere commercio all’estero  avranno ruolo centrale. Sono punto riferimento imprese italiane che investono all’estero  

(AGENPARL) - Roma, 9 Settembre 2025

Mercosur, Borghese (Maie): Camere commercio all'estero avranno ruolo centrale. Sono punto riferimento imprese italiane che investono all'estero
“Si registra finalmente negli ambienti politici, dell’industria e del commercio una generale attenzione e condivisione sull’accordo tra Ue e Mercosur che potenzialmente aprirà il mercato delle merci a più di 700 milioni di persone. L’urgenza di ratificare questo grande accordo è divenuta ancor più impellente dopo i dazi statunitensi che, seppur non nella misura molto pesante che si poteva avverare nel caso di una guerra commerciale tra Ue e Usa, avranno comunque una ricaduta non indifferente sugli scambi. Quando l’accordo diventerà operativo, e speriamo nel più breve tempo possibile, ne beneficerà molto il Made in Italy, amato nell’America latina dove peraltro vivono tanti milioni di italiani e oriundi, e più in generale le piccole, medie e grandi imprese favorite dalle grandi opportunità offerte dal Sud America. E in questo contesto un ruolo centrale e decisivo sul piano operativo avranno certamente le Camere di commercio italiane all’estero, già oggi punto di riferimento per le imprese italiane che investono in America latina. Un’altra ragione in più per augurarsi una ratifica veloce dell’accordo di libero scambio”. Lo dice in una nota il senatore Mario Alejandro Borghese, vicepresidente del Maie, eletto in America latina.

