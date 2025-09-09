(AGENPARL) – Tue 09 September 2025 *M.O. Fratoianni (Avs), solidarietà alle ministre spagnole Yolanda Diaz e
Sira Rego, ministre di un governo con la schiena diritta.*
*Le minacce del governo del criminale Netanyahu non ci fanno paura. I
governi della Ue difendano il diritto internazionale *
Al fianco di Yolanda Diaz e Sira Rego, ministre di un governo con la
schiena diritta di fronte all’orrore del genocidio in corso a Gaza.
Se il governo criminale di Netanyahu pensa di intimorire così il mondo si
sbaglia di grosso: l’arroganza fascista dei suoi ministri non ci fa paura.
Lo scrive su X Nicola Fratoianni di Avs esprimendo solidarietà alle
ministre spagnole a cui è stato vietato l’ingresso in Israele per le loro
critiche e denunce del comportamento criminale del governo di Tel Aviv.
È davvero ora – conclude il leader di SI – che tutta l’Unione Europea
difenda la legalità e il diritto internazionale.
Lo rende noto l’ufficio stampa – Roma, 9 settembre 2025
