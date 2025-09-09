Il ministro della Difesa tedesco, Boris Pistorius, ha confermato la consegna a Kiev dei primi lanciatori di due sistemi di difesa aerea Patriot, precedentemente promessi all’Ucraina. L’annuncio è stato dato durante una riunione del gruppo di contatto per la difesa dell’Ucraina tenutasi a Londra.
Oltre ai sistemi Patriot, la Germania ha in programma di aumentare il suo supporto all’Ucraina con una “nuova iniziativa di attacco in profondità”. Berlino rafforzerà anche l’acquisto di droni a lungo raggio direttamente dall’industria ucraina, con contratti del valore di 300 milioni di euro. Questa mossa fa parte del vasto impegno tedesco a sostegno di Kiev, che ha già superato i 40 miliardi di euro in aiuti militari.
La decisione arriva poco dopo che il ministro degli Esteri tedesco, Johann Vadefuhl, aveva sollecitato i paesi europei a fornire ulteriori sistemi di difesa aerea all’Ucraina.
La Russia ha più volte criticato le forniture di armi all’Ucraina, sostenendo che tali azioni non fanno altro che prolungare il conflitto.