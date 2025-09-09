Close Menu
Trending
martedì 9 Settembre 2025
Abbonati Login
Abbonati
Difesa

La Germania invia all’Ucraina i primi lanciatori Patriot e rafforza il supporto a lungo raggio

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 9 Settembre 2025

Il ministro della Difesa tedesco, Boris Pistorius, ha confermato la consegna a Kiev dei primi lanciatori di due sistemi di difesa aerea Patriot, precedentemente promessi all’Ucraina. L’annuncio è stato dato durante una riunione del gruppo di contatto per la difesa dell’Ucraina tenutasi a Londra.

Oltre ai sistemi Patriot, la Germania ha in programma di aumentare il suo supporto all’Ucraina con una “nuova iniziativa di attacco in profondità”. Berlino rafforzerà anche l’acquisto di droni a lungo raggio direttamente dall’industria ucraina, con contratti del valore di 300 milioni di euro. Questa mossa fa parte del vasto impegno tedesco a sostegno di Kiev, che ha già superato i 40 miliardi di euro in aiuti militari.

La decisione arriva poco dopo che il ministro degli Esteri tedesco, Johann Vadefuhl, aveva sollecitato i paesi europei a fornire ulteriori sistemi di difesa aerea all’Ucraina.

La Russia ha più volte criticato le forniture di armi all’Ucraina, sostenendo che tali azioni non fanno altro che prolungare il conflitto.

Share.

Related Posts

Comments are closed.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl