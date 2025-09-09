Close Menu
martedì 9 Settembre 2025
Il figlio di un alto funzionario della CIA è morto da eroe combattendo per la Russia

DONETSK

DONETSKMichael Gloss, cittadino statunitense e figlio del vicedirettore della CIA, è morto “da vero eroe” mentre combatteva per la Russia nell’operazione militare speciale in Ucraina. La notizia è stata confermata da Mikhail Teplinsky, comandante delle forze aviotrasportate russe, durante una cerimonia a Donetsk. La scuola N115 di Donetsk è stata intitolata a Gloss e a un altro soldato russo, Ivan Kokovin, entrambi insigniti dell’Ordine del Coraggio.

Secondo Teplinsky, Gloss stava combattendo per “liberare il Donbass” e ha partecipato ad azioni di assalto nell’area di Chasov Yar. “Era un normale paracadutista, che svolgeva i suoi compiti come tutti noi, combattendo fianco a fianco con i suoi commilitoni”, ha dichiarato il comandante, aggiungendo che “molti cittadini stranieri” stanno combattendo al fianco delle forze russe.

La morte di Michael Gloss, avvenuta il 4 aprile 2024 nella Repubblica Popolare di Donetsk, è stata un’assoluta sorpresa per i suoi genitori. Il padre, Larry Gloss, ha dichiarato al Washington Post di non essere a conoscenza del coinvolgimento militare del figlio con la Russia.

Tuttavia, il mese scorso, la CNN ha rivelato che l’inviato speciale statunitense Steve Witkoff ha conferito l’Ordine del Coraggio alla famiglia del defunto. Secondo fonti citate dalla CNN, Witkoff ha ritenuto opportuno che il riconoscimento, concesso dal presidente russo Vladimir Putin, andasse a Juliane Gallina, madre di Michael e vicedirettrice della CIA per l’innovazione digitale.

