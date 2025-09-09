I: Comunicati stampa Moretta

(AGENPARL) – Tue 09 September 2025 CITTÀ DI MORETTA
Comunicato Stampa
Sabato 20 settembre la prima giornata dedicata alla Gallina Bianca
Moretta si prepara a celebrare una delle sue produzioni più tipiche. Sarà una
giornata interamente dedicata alla valorizzazione di un’eccellenza del territorio, tra
cultura rurale, degustazioni e momenti di approfondimento quella di sabato 20
settembre, a Cascina San Giovanni, dove è in programma la prima edizione di “Sua
Altezza, la Gallina Bianca di Saluzzo”, manifestazione organizzata dal Comune di
Moretta insieme agli Allevatori Razze Avicole Autoctone, in collaborazione con Slow
Food, Pro Loco di Moretta e Com.Art Moretta.
Dichiara il sindaco di Moretta Gianni Gatti: «Accogliamo con grande piacere a
Moretta questa nuova manifestazione dedicata alla Gallina Bianca di Saluzzo. Fin da
subito, come amministrazione, abbiamo scelto di sostenere e collaborare con
convinzione a questa iniziativa, organizzata e promossa dall’A.Ra.Avi. (Associazione
Allevatori Razze Avicole Autoctone). Crediamo fortemente nella valorizzazione del
territorio: questa rassegna rappresenta infatti un’importante opportunità di
promozione sia per la nostra area geografica, sia per un prodotto di eccellenza che è
anche Presidio Slow Food. Moretta, che rientra a pieno titolo nella zona di
allevamento della Gallina Bianca di Saluzzo, coglie inoltre l’occasione per rilanciare la
Fiera del Cappone, la più antica del Piemonte, che quest’anno giunge alla sua 464ª
edizione. Il cappone di Moretta, come è noto, si ottiene proprio da questa razza. La
manifestazione si svolgerà dal 13 al 15 dicembre. Ci auguriamo una piena riuscita
dell’evento, che ha saputo coinvolgere prestigiose istituzioni della filiera
agroalimentare, unite dalla volontà di credere e investire nella tutela della
biodiversità».
Ferdinando Della Peruta, presidente Associazione Avicoli Autoctoni: «A un anno dalla
nascita della nostra associazione, siamo orgogliosi di presentarci oggi come una
realtà ormai consolidata, che riunisce una trentina di allevatori accomunati da una
stessa passione: la tutela e la valorizzazione della Gallina Bianca di Saluzzo. Parliamo
di una razza antica e autentica, che desideriamo far conoscere e apprezzare per la
sua storia, le sue qualità e il suo valore nel panorama avicolo italiano. In occasione di
questa prima edizione, rivolgo un ringraziamento speciale al sindaco e
all’amministrazione comunale di Moretta per l’entusiastica accoglienza e il sostegno
dimostrato. Con entusiasmo e spirito di collaborazione guardiamo al futuro con
fiducia, certi che questo sia solo l’inizio di un percorso ricco di soddisfazioni».
IL PROGRAMMA
Dalle 10 alle 19 sarà protagonista il “Mercato delle Eccellenze”, con la presenza di
produttori locali, allevatori e presìdi Slow Food, occasione per scoprire e acquistare
prodotti tipici di qualità. In parallelo, dalle 10 alle 18, spazio alla mostra della Bianca
di Saluzzo e dei capponi, con premiazione dei migliori esemplari, un evento che
punta a mettere in luce il lavoro degli allevatori e la bellezza di una razza avicola
simbolo della tradizione contadina piemontese.
Alle 16 il pomeriggio sarà arricchito dal convegno promosso da A.Ra.Avi, al quale
prenderanno parte allevatori, rappresentanti del mondo accademico e delle
istituzioni, tra cui Regione Piemonte e Comune di Moretta. Sarà un momento di
confronto sul futuro delle razze autoctone e sull’importanza di tutelare un
patrimonio che è al tempo stesso culturale, ambientale e gastronomico.
Gran finale alle 20, con la cena a base di Gallina Bianca di Saluzzo, preparata
dall’Associazione Cuochi della Mole: un menù interamente pensato per valorizzare le
qualità organolettiche di questa carne, considerata tra le più pregiate. Prenotazioni
Per tutta la giornata sarà attivo anche il servizio bar della Pro Loco di Moretta.
L’iniziativa coinvolgerà alcuni degli allevatori più rappresentativi, provenienti da tutto
il Piemonte, tra cui Ivo Millone di Moretta, Paolo Viano di Falicetto, l’Azienda Agricola
Mi e Ti di Piscina, Cascina Losetta di Luserna San Giovanni, Eliana Virtuoso di
Cumiana, Federico Chierico di Candelo ed Elena Costamagna di Alpignano.
Incubatoio ufficiale della manifestazione sarà l’Azienda Agricola San Grato di Torre
San Giorgio.
Moretta 8 settembre 2025
(AGENPARL) – Tue 09 September 2025 CITTÀ DI MORETTA