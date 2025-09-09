DANZA Ferrara ‘balla’ con il suo Teatro in occasione del Festival di Danza Contemporanea ‘25

(AGENPARL) – Tue 09 September 2025 Ferrara diventa un palcoscenico urbano
con Interno Verde Danza e la Festa della Danza
Ferrara, 9 settembre 2025 – A Ferrara, dall’11 al 14 settembre compresi, la
danza si espande oltre i confini del Teatro Comunale Claudio Abbado per
animare alcuni tra i luoghi più incantevoli della città. Location inusuali,
palazzi storici simbolo della città rinascimentale e i loro scrigni verdi, nel segno di
Interno Verde Danza 2025: sei spettacoli (tra cui una Prima assoluta) in
affascinanti contesti urbani. L’iniziativa sarà preceduta da una vivace Festa della
danza, con 18 scuole e decine di danzatori protagonisti. Inoltre sono ancora
disponibili posti per i partecipati Workshop di danza contemporanea.
Tutto questo è solo l’inizio del Festival di Danza Contemporanea 2025 del
Teatro Comunale di Ferrara, al via con la Festa della Danza (11 e 12 settembre
alle 19.30 e alle 20.30, biglietto unico a 5 euro), Giovedì, prima dello spettacolo, si
terrà l’emozionante intitolazione dei palchi 1 e 2 del I° ordine (detti ‘Barcaccia’) a
Viva Bertoncello.
Le due serate si terranno tra Rotonda Foschini e l’Abbado e sono dedicate alle scuole
di danza del territorio: Gym&Tonic, Jazz Studio Dance, Multidanza, Acqua Time
S.S.D., Dance Nation, Hip Hop Room Ferrara, A.S.D. Vigarano Danza, Gruppo
Teatro Danza, Società di Danza/Le danze dell’800, Luisa Tagliani, Zenit E-motion,
Cento City Ballet, Olympia Sermide, Danza Classica Arabesque, Mimesis Danza,
Gym&Tonic Pontelagoscuro, Polisportiva Putinati, Polisportiva Doro.
L’evento rappresenta un’occasione speciale per valorizzare il lavoro, la passione e la
creatività delle realtà formative locali, che avranno l’opportunità di salire sul palco e
presentare al pubblico una varietà di coreografie. Ogni scuola porterà in scena il
proprio stile, la propria visione e l’entusiasmo degli allievi, contribuendo a creare un
mosaico dinamico e ricco di espressioni della danza contemporanea.
Il 13 e 14 settembre a Ferrara la danza contemporanea esce dal Teatro e si confronta
con gli spazi urbani. Interno Verde Danza entra in luoghi inusuali con sei
performance site-specific di danza contemporanea (proposte in più orari in entrambi
i giorni) disseminate tra cortili storici, giardini segreti e architetture simboliche. Un
percorso esperienziale che mette in dialogo corpo, spazio e memoria, portando l’arte
performativa in stretto contatto con la città e il suo paesaggio umano.
Rassegna che, alla Certosa Monumentale, ospita una prima assoluta, Shine
del ballerino e coreografo ferrarese Andrea Marici (ore 11.30, 16.00, 17.00),
racconto visivo e potente di una donna che si ribella all’oppressione sociale e si
risveglia alla propria forza interiore.
In programma anche Ultra del coreografo e danzatore ferrarese Nicola Galli,
interpretato e creato insieme a Massimo Monticelli, in scena al Palazzo dei
Diamanti (ore 15.30 e 18.00). Un’indagine sensoriale tra biologia e movimento, che
immerge il pubblico in un ecosistema nascosto, abitato da due corpi in metamorfosi.
Il coinvolgimento è al centro della rassegna, e infatti i partecipanti di un workshop
saranno protagonisti dello spettacolo Écoute pour voir – Dialoghi sulla
vicinanza, di Chiara Frigo (ore 17.00 e 18.30), e si terrà nel suggestivo parco della
Palazzina Marfisa d’Este appena restaurata. Il pubblico e i performer si
connettono attraverso il movimento e la musica, veicolati da iPod e cuffie, dando vita
a un dialogo intimo e profondo.
Il coinvolgimento è al centro della rassegna, e infatti le partecipanti di un workshop
in Teatro saranno protagoniste dello spettacolo A Human Song di Chiara Frigo
(ore 17.00 e 18.30, Palazzina Marfisa d’Este), un evento poetico e corale che
affronta i temi della spiritualità e della comunità, dove l’azione fisica del camminare
e correre insieme diventa gesto di resistenza e rinascita.
Il Ridotto del Teatro Comunale ospita Le Baccanti di Giulio Santolini (ore
12.30, 14.30, 16.00), una riflessione disturbante e potente sull’identità e la crisi
contemporanea, evocata da tre interpreti femminili (Mariangela Diana, Ilaria
Quaglia, Veronica Solari) immerse in un presente distopico.
Il programma prevede Hà-bi-tus di Alessandra Ruggeri (ore 12.00, 16.30, 18.30,
Conte Pietro in Via dei Calzolai 293), indagine fisica e simbolica sull’eredità
invisibile dei comportamenti e degli abiti mentali che ci portiamo addosso, spesso
senza accorgercene. Interpreti Anya Pozza e Kyda Pozza.
E poi, nel giardino di Palazzo Giulio d’Este, sede della Prefettura di Ferrara,
R.I.A.D. di Mattia Quintavalle e Giacomo Turati (ore 11.30, 16.30, 18.00) una
performance dove corpo e batteria si fondono in una relazione ritmica coinvolgente,
che moltiplica le possibilità di suono e movimento.
Info e biglietti Interno Verde Danza. La biglietteria non sarà presente in sede di
spettacolo. Gli spettatori dovranno quindi munirsi preventivamente del biglietto
d’ingresso. Biglietto unico 8 euro (acquistando un biglietto per ciascun evento di
Interno Verde Danza, si ha accesso alla Riduzione Interno Verde Danza a 5 euro a
biglietto), in vendita su http://www.teatrocomunaleferrara.it e su http://www.vivaticket.com. Info
Workshop di danza contemporanea: Écoute pour voir è un progetto
partecipativo che coinvolge persone con più di 14 anni in un’esperienza artistica
condivisa. Il progetto prosegue dal 10 al 12 settembre, con laboratori alla Palazzina
Marfisa d’Este e le performance finali a Interno Verde Danza. Spazio anche a Pop di
Nicola Galli, performance interattiva per bambini (13-14 settembre al Giardino di
Palazzo dei Diamanti), e Performer’s Skillbuilding di Giulio Santolini (14-15
settembre), laboratorio per over 16 che unisce teatro e danza. Tre appuntamenti
diversi ma complementari, accomunati dall’invito aperto a tutti a vivere la danza
pratica
inclusiva
trasformativa.
Iscrizioni
http://www.teatrocomunaleferrara.it/formazione/workshop
Successivamente a questi giorni pieni di iniziative, il Festival di Danza
Contemporanea 2025 del Teatro Comunale di Ferrara dà appuntamento al 20
settembre all’interno all’Abbado, con lo spettacolo Sabir di Mvula Sungani Physical
Dance.
Festival di Danza Contemporanea 2025 realizzato con il sostegno del socio
fondatore Comune di Ferrara, del Ministero della Cultura, della Regione
Emilia-Romagna, della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna e dello
sponsor tecnico, Multicopia360, in collaborazione con Interno Verde.
