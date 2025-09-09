DANZA Ferrara ‘balla’ con il suo Teatro in occasione del Festival di Danza Contemporanea ‘25

(AGENPARL) - Roma, 9 Settembre 2025

(AGENPARL) – Tue 09 September 2025 Ferrara diventa un palcoscenico urbano

con Interno Verde Danza e la Festa della Danza

Ferrara, 9 settembre 2025 – A Ferrara, dall’11 al 14 settembre compresi, la

danza si espande oltre i confini del Teatro Comunale Claudio Abbado per

animare alcuni tra i luoghi più incantevoli della città. Location inusuali,

palazzi storici simbolo della città rinascimentale e i loro scrigni verdi, nel segno di

Interno Verde Danza 2025: sei spettacoli (tra cui una Prima assoluta) in

affascinanti contesti urbani. L’iniziativa sarà preceduta da una vivace Festa della

danza, con 18 scuole e decine di danzatori protagonisti. Inoltre sono ancora

disponibili posti per i partecipati Workshop di danza contemporanea.

Tutto questo è solo l’inizio del Festival di Danza Contemporanea 2025 del

Teatro Comunale di Ferrara, al via con la Festa della Danza (11 e 12 settembre

alle 19.30 e alle 20.30, biglietto unico a 5 euro), Giovedì, prima dello spettacolo, si

terrà l’emozionante intitolazione dei palchi 1 e 2 del I° ordine (detti ‘Barcaccia’) a

Viva Bertoncello.

Le due serate si terranno tra Rotonda Foschini e l’Abbado e sono dedicate alle scuole

di danza del territorio: Gym&Tonic, Jazz Studio Dance, Multidanza, Acqua Time

S.S.D., Dance Nation, Hip Hop Room Ferrara, A.S.D. Vigarano Danza, Gruppo

Teatro Danza, Società di Danza/Le danze dell’800, Luisa Tagliani, Zenit E-motion,

Cento City Ballet, Olympia Sermide, Danza Classica Arabesque, Mimesis Danza,

Gym&Tonic Pontelagoscuro, Polisportiva Putinati, Polisportiva Doro.

L’evento rappresenta un’occasione speciale per valorizzare il lavoro, la passione e la

creatività delle realtà formative locali, che avranno l’opportunità di salire sul palco e

presentare al pubblico una varietà di coreografie. Ogni scuola porterà in scena il

proprio stile, la propria visione e l’entusiasmo degli allievi, contribuendo a creare un

mosaico dinamico e ricco di espressioni della danza contemporanea.

Il 13 e 14 settembre a Ferrara la danza contemporanea esce dal Teatro e si confronta

con gli spazi urbani. Interno Verde Danza entra in luoghi inusuali con sei

performance site-specific di danza contemporanea (proposte in più orari in entrambi

i giorni) disseminate tra cortili storici, giardini segreti e architetture simboliche. Un

percorso esperienziale che mette in dialogo corpo, spazio e memoria, portando l’arte

performativa in stretto contatto con la città e il suo paesaggio umano.

Rassegna che, alla Certosa Monumentale, ospita una prima assoluta, Shine

del ballerino e coreografo ferrarese Andrea Marici (ore 11.30, 16.00, 17.00),

racconto visivo e potente di una donna che si ribella all’oppressione sociale e si

risveglia alla propria forza interiore.

In programma anche Ultra del coreografo e danzatore ferrarese Nicola Galli,

interpretato e creato insieme a Massimo Monticelli, in scena al Palazzo dei

Diamanti (ore 15.30 e 18.00). Un’indagine sensoriale tra biologia e movimento, che

immerge il pubblico in un ecosistema nascosto, abitato da due corpi in metamorfosi.

Il coinvolgimento è al centro della rassegna, e infatti i partecipanti di un workshop

saranno protagonisti dello spettacolo Écoute pour voir – Dialoghi sulla

vicinanza, di Chiara Frigo (ore 17.00 e 18.30), e si terrà nel suggestivo parco della

Palazzina Marfisa d’Este appena restaurata. Il pubblico e i performer si

connettono attraverso il movimento e la musica, veicolati da iPod e cuffie, dando vita

a un dialogo intimo e profondo.

Il coinvolgimento è al centro della rassegna, e infatti le partecipanti di un workshop

in Teatro saranno protagoniste dello spettacolo A Human Song di Chiara Frigo

(ore 17.00 e 18.30, Palazzina Marfisa d’Este), un evento poetico e corale che

affronta i temi della spiritualità e della comunità, dove l’azione fisica del camminare

e correre insieme diventa gesto di resistenza e rinascita.

Il Ridotto del Teatro Comunale ospita Le Baccanti di Giulio Santolini (ore

12.30, 14.30, 16.00), una riflessione disturbante e potente sull’identità e la crisi

contemporanea, evocata da tre interpreti femminili (Mariangela Diana, Ilaria

Quaglia, Veronica Solari) immerse in un presente distopico.

Il programma prevede Hà-bi-tus di Alessandra Ruggeri (ore 12.00, 16.30, 18.30,

Conte Pietro in Via dei Calzolai 293), indagine fisica e simbolica sull’eredità

invisibile dei comportamenti e degli abiti mentali che ci portiamo addosso, spesso

senza accorgercene. Interpreti Anya Pozza e Kyda Pozza.

E poi, nel giardino di Palazzo Giulio d’Este, sede della Prefettura di Ferrara,

R.I.A.D. di Mattia Quintavalle e Giacomo Turati (ore 11.30, 16.30, 18.00) una

performance dove corpo e batteria si fondono in una relazione ritmica coinvolgente,

che moltiplica le possibilità di suono e movimento.

Info e biglietti Interno Verde Danza. La biglietteria non sarà presente in sede di

spettacolo. Gli spettatori dovranno quindi munirsi preventivamente del biglietto

d’ingresso. Biglietto unico 8 euro (acquistando un biglietto per ciascun evento di

Interno Verde Danza, si ha accesso alla Riduzione Interno Verde Danza a 5 euro a

biglietto), in vendita su http://www.teatrocomunaleferrara.it e su http://www.vivaticket.com. Info

Workshop di danza contemporanea: Écoute pour voir è un progetto

partecipativo che coinvolge persone con più di 14 anni in un’esperienza artistica

condivisa. Il progetto prosegue dal 10 al 12 settembre, con laboratori alla Palazzina

Marfisa d’Este e le performance finali a Interno Verde Danza. Spazio anche a Pop di

Nicola Galli, performance interattiva per bambini (13-14 settembre al Giardino di

Palazzo dei Diamanti), e Performer’s Skillbuilding di Giulio Santolini (14-15

settembre), laboratorio per over 16 che unisce teatro e danza. Tre appuntamenti

diversi ma complementari, accomunati dall’invito aperto a tutti a vivere la danza

pratica

inclusiva

trasformativa.

Iscrizioni

http://www.teatrocomunaleferrara.it/formazione/workshop

Successivamente a questi giorni pieni di iniziative, il Festival di Danza

Contemporanea 2025 del Teatro Comunale di Ferrara dà appuntamento al 20

settembre all’interno all’Abbado, con lo spettacolo Sabir di Mvula Sungani Physical

Dance.

Festival di Danza Contemporanea 2025 realizzato con il sostegno del socio

fondatore Comune di Ferrara, del Ministero della Cultura, della Regione

Emilia-Romagna, della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna e dello

sponsor tecnico, Multicopia360, in collaborazione con Interno Verde.