Comunicato stampa: Alla scoperta del Bosco del Duca d’Altemps. Ultimo appuntamento con le passeggiate ecologiche con Alteo Missiroli 13 settembre

“del Duca D’Altemps”
PASSEGGIATE ECOLOGICHE
NELLA NATURA “DEL DUCA” 2025
Anche quest’anno a Castiglione di Cervia (via Ragazzena/ang. Via Viazza) si svolgeranno le bellissime passeggiate ecologiche “Alla scoperta
del Bosco del Duca d’Altemps”. Le visite guidate ed iniziative sono a cura e condotte da Alteo Missiroli, pittore, ecologista e Guardia Ecologica
Volontaria. Sono GRATUITE E APERTE A TUTTI e sono finalizzate a scoprire l’affascinante paesaggio naturale del bosco e la sua storia.
Alle passeggiate parteciperanno anche la Scuola d’Infanzia “Paolo Missiroli” e la Scuola Primaria “G. Carducci”. Le passeggiate si inseriscono
nel programma di “Cervia Città Giardino”, la mostra d’arte floreale a cielo aperto più grande d’Europa, nata da un’idea di Germano Todoli e
portata avanti dal figlio Riccardo. Durante le visite verrà illustrato il suggestivo tesoro naturalistico dell’area, ne verrà raccontata la sua storia
e quella del Dottor Alberto Missiroli, nato a Castiglione, grande scienziato e ricercatore di fama mondiale che combatté la “malaria”, e suo
padre Paolo anch’esso grande medico, amico e consigliere del paese per più di quarant’anni.
In seguito verranno liberati dei rapaci, precedentemente soccorsi e curati dal Centro di recupero della fauna selvatica “Associazione Zoofila
Amici degli Animali” di Ravenna. Il “canale” ora diventato bosco, ospita anche esemplari di farnie che superano i 30 metri di altezza, e sono
immerse in un ricco sottobosco, che fa parte del Parco del Delta del Po ed è posto sotto la tutela forestale della Regione Emilia-Romagna.
CALENDARIO VISITE GUIDATE ED INIZIATIVE GRATUITE 2025
MAGGIO-GIUGNO: visite guidate per gli alunni Scuola d’Infanzia “Paolo Missiroli” e la Scuola Primaria “G. Carducci” di Castiglione di Cervia.
SABATO 7 GIUGNO “LE LUCCIOLE DEL DUCA” dalle ore 20:30 alle 22:30
passeggiata ecologica per ammirare le preziose lucciole del bosco e la campagna che nei primi del 900 era coltivata a riso.
SABATO E DOMENICA 12-13 LUGLIO MOSTRA EN PLAIN AIR “Una pittura per l’ecologia sul clima e la pace del Mondo” dalle ore 10:00 alle
18:00. OPERE DI ALTEO MISSIROLI. Inaugurazione sabato 12 Luglio alle ore 10:00 con la partecipazione del Sindaco di Cervia Mattia Missiroli.
DOMENICA 13 LUGLIO ALLE ORE 15:30 – TOLMINO BALDASSARI POETA: Poesie dalla sua voce nel bosco
SABATO 13 SETTEMBRE: visite guidate per tutti dalle ore 17:30 alle 18:30
A tutte le iniziative in omaggio libri di “Cervia Città Giardino-Maggio in Fiore” (come ricordo del suo fondatore Riccardo Todoli) saranno
sorteggiate copie del libro “La storia di un restauro” di Alteo Missiroli, in cui si racconta la restaurazione del villino di Giuseppe Palanti,
fondatore di Milano Marittima, e Sale Dolce di Cervia. Al termine della visita piccolo buffet per tutti.
In caso di maltempo le visite verranno annullate.
Con la collaborazione di:
Polisportiva
Castiglionese
Gruppo Culturale
Civiltà Salinara
Castiglione di Cervia
SABATO 23 AGOSTO: visite guidate per tutti dalle ore 17:30 alle 18:30
